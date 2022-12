Kirstie Alley, star de “Cheers” primée aux Emmy Awards, décède à 71 ans

Kirstie Alley, qui a remporté un Emmy pour son rôle dans “Cheers” et a joué dans des films dont “Look Who’s Talking”, est décédée lundi. Elle avait 71 ans.

Alley est décédée d’un cancer qui n’a été découvert que récemment, ont déclaré ses enfants True et Lillie Parker dans un publier sur Twitter. Le manager d’Alley, Donovan Daughtry, a confirmé le décès dans un e-mail à l’Associated Press.

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables”, a déclaré la déclaration de ses enfants.

Elle a joué aux côtés de Ted Danson dans le rôle de Rebecca Howe dans “Cheers”, la sitcom bien-aimée de NBC sur un bar de Boston, de 1987 à 1993. Elle a rejoint l’émission au sommet de sa popularité après le départ de la star originale Shelley Long.

Alley remporterait un Emmy pour la meilleure actrice principale dans une série comique pour le rôle en 1991.

“Je remercie Dieu de ne pas avoir eu à attendre aussi longtemps que Ted”, a déclaré Alley dans son acceptation, côtelant doucement sa co-vedette de “Cheers” Ted Danson, qui avait finalement remporté un Emmy pour son rôle de Sam Malone dans son huitième nomination l’année précédente.

Elle remporterait un deuxième Emmy pour la meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm en 1993 pour avoir joué le rôle-titre dans le téléfilm de CBS “David’s Mother”.

Elle a eu sa propre sitcom sur le réseau, “Veronica’s Closet”, de 1997 à 2000.

Dans la comédie de 1989 “Look Who’s Talking”, qui lui a donné un coup de pouce majeur dans sa carrière, elle a joué la mère d’un bébé dont les pensées intérieures ont été exprimées par Bruce Willis. Elle apparaîtra également dans une suite de 1990 “Look Who’s Talking Too”, et une autre en 1993, “Look Who’s Talking Now”.

John Travolta, sa co-star dans la trilogie, lui a rendu hommage dans un post Instagram.

“Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues”, a déclaré Travolta, accompagnée d’une photo d’Alley. “Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons.”

Elle jouerait une version fictive d’elle-même dans la série Showtime 2005 “Fat Actress”, une émission qui tirait la comédie de son traitement public et médiatique sur sa prise et sa perte de poids.

Elle a traité du même sujet dans la série télé-réalité A&E de 2010 “Kirstie Alley’s Big Life”, qui racontait sa tentative de perdre du poids et de lancer un programme de perte de poids tout en travaillant en tant que mère célibataire dans un foyer non conventionnel qui comprenait des lémuriens de compagnie.

Alley a déclaré qu’elle avait accepté de faire l’émission en partie à cause de la désinformation à son sujet qui était devenue un incontournable des tabloïds.

“Tout ce que vous pouvez dire de mal sur moi, disent-ils”, a déclaré Alley à l’AP à l’époque. « Je ne me suis jamais effondré, évanoui, évanoui. Fondamentalement, tout ce qu’ils ont dit, je ne l’ai jamais dit. La seule chose vraie, c’est que j’ai grossi.

Ces dernières années, elle est apparue dans plusieurs autres émissions de téléréalité, y compris une deuxième place dans “Dancing With the Stars” en 2011. Elle est apparue dans la série de concours “The Masked Singer” portant un costume de bébé mammouth plus tôt cette année.

Elle est apparue dans la série comique noire de Ryan Murphy “Scream Queens” sur Fox en 2015 et 2016.

L’une de ses co-stars de l’émission, Jamie Lee Curtis, a déclaré lundi sur Instagram qu’Alley était “un grand film comique” dans l’émission et “une belle maman ours dans sa vie très réelle”.

La co-vedette de “Cheers” d’Alley, Kelsey Grammar, a déclaré dans un communiqué que “j’ai toujours cru que le chagrin d’une personnalité publique était une affaire privée, mais je dirai que je l’aimais”.

Originaire de Wichita, Kansas, Alley a fréquenté la Kansas State University avant d’abandonner et de déménager à Los Angeles.

Ses premières apparitions à la télévision ont été en tant que candidate à un jeu télévisé, sur “The Match Game” en 1979 et “Password” en 1980.

Elle a fait ses débuts au cinéma en 1982 dans “Star Trek : La colère de Khan”.

Alley a été mariée à son amour de lycée de 1970 à 1977 et à l’acteur Parker Stevenson de 1983 à 1997.

Elle a déclaré à l’AP en 2010 que si elle se remariait, “je quitterais le gars dans les 24 heures parce que je suis sûre qu’il me dirait de ne rien faire.”

Andrew Dalton et Alicia Rancilio, Associated Press

