Kirstie Alley est rappelée par l’Église de Scientologie comme “membre bien-aimée” et “championne de la désintoxication”

Kirstie Alley est devenue une adepte dévouée de la Scientologie et a crédité l’église de l’avoir aidée à surmonter une dépendance à la cocaïne après avoir rejoint le groupe dans les années 70.

L’actrice de “Cheers”, décédée lundi à l’âge de 71 ans, est restée scientologue toute sa vie et s’est consacrée à sa religion.

“Kirstie Alley était un membre bien-aimé de notre Église, une championne de la réhabilitation des toxicomanes et une ardente défenseure des droits de l’homme”, a déclaré l’église dans un communiqué à Fox News Digital.

KIRSTIE ALLEY MORT À 71 ANS

“Kirstie était connue dans le monde entier pour sa générosité, son charisme et son sens de l’humour irrésistible. Elle manquera profondément et se souviendra longtemps des innombrables personnes dont elle a changé la vie. Nos cœurs sont avec sa famille.”

Alley et son ami proche John Travolta, qui est également un membre célèbre de la religion, ont joué ensemble dans la comédie des années 80 “Look Who’s Talking”, ainsi que dans deux suites du film à succès des années 90.

Elle a admis en 2018 qu’elle flirtait toujours avec Travolta, même après avoir épousé sa défunte épouse Kelly Preston en 1991. Preston est décédé d’un cancer du sein à l’âge de 57 ans en 2020.

“Kelly est venue vers moi, et ils se sont mariés à l’époque, et elle a dit : ‘Euh, pourquoi flirtes-tu avec mon mari ?'”, a-t-elle déclaré sur le podcast de l’interview de Dan Wootton. “Et c’est en quelque sorte à ce moment-là que j’ai dû prendre une décision et c’était à peu près la fin de cela.”

Alley a crédité l’église de l’avoir aidée à rester propre et a écrit sur sa lutte contre la dépendance dans ses mémoires de 2012, “L’art des hommes”.

JOHN TRAVOLTA, JAMIE LEE CURTIS ET D’AUTRES STARS HOLLYWOODIENNES RÉAGISSENT À LA MORT DE KIRSTIE ALLEY

“Passons maintenant à la démonstration de l’influence directe de L. Ron Hubbard sur ma vie”, a-t-elle écrit. “Il m’a appris que je pouvais changer. Il m’a appris que les autres pouvaient changer. Il m’a appris l’humanité et la responsabilité.”

Elle a poursuivi: “Quand j’ai commencé à faire de la Scientologie, j’étais un gâchis drogué. J’ai compris l’enfer – la dépression, l’anxiété, la dépendance, l’échec et la perte. Eh bien, au moins, j’ai compris que j’avais vécu une bonne quantité de chaque Grâce aux enseignements de L. Ron Hubbard, j’ai acquis un point de vue différent sur ces problèmes séculaires. La dépression, l’anxiété, la perte, la dépendance, la tristesse, la haine, le dégoût de soi ne sont pas des sujets nouveaux.

Alley aurait également été classée à l’un des niveaux les plus élevés de l’organisation, selon une interview qu’elle a accordée à la publication de l’église “Freewinds” en 2018.

Alley a perdu sa bataille contre le cancer du côlon lundi.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a partagé sa famille.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

Alley a remporté un Emmy Award et également un Golden Globe Award pour son rôle d’évasion en tant que Rebecca Howe à la fin La sitcom des années 80 “Cheers” qui mettait également en vedette Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson et Rhea Perlman.

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables”, indique le communiqué de la famille. “Le goût et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient inégalés et nous laissent inspirés pour vivre la vie pleinement comme elle l’a fait.”

“Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons”, a écrit Travolta sous-titré une photo de retour avec Alley de leurs jours “Look Who’s Talking”.

Tim Allen a tweeté ses condoléances à l’actrice décédée lundi : “Une douce âme est décédée à Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille.”

Alley a terminé à la deuxième place de “Dancing with the Stars” en 2011, a été finaliste de “Celebrity Big Brother” en 2018 et est récemment apparu en tant que Baby Mammoth dans “The Masked Singer”.

La star de “Drop Dead Gorgeous” laisse dans le deuil ses deux enfants, qu’elle a adoptés avec son ex-mari, Parker Stevenson.