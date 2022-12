Kirstie Alley est décédée après une bataille contre le cancer du côlon, révèle un représentant

Kirstie Alley, qui était surtout connue pour son rôle populaire dans “Cheers”, avait un cancer du côlon avant sa mort à 71 ans. Son représentant a partagé la nouvelle avec le magazine People.

La mort d’Alley a été confirmée le 5 décembre par ses enfants, True et Lillie Parker, alors qu’ils révélaient que leur mère bien-aimée n’avait “découvert que récemment” le cancer.

Une déclaration publiée par ses enfants sur son compte Twitter officiel disait : “Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment.”

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables. Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins.”

“Le goût et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient inégalés et nous laissent inspirés pour vivre la vie pleinement comme elle l’a fait.”

La déclaration se terminait ainsi : “Nous vous remercions pour votre amour et vos prières et vous demandons de respecter notre vie privée en ces temps difficiles. Toujours avec amour, True et Lillie Parker.”

Alley a remporté un Emmy Award et un Golden Globe Award pour son rôle d’évasion en tant que Rebecca Howe à la fin La sitcom des années 80 “Cheers” qui mettait également en vedette Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson et Rhea Perlman.

L’ancienne co-vedette de “Cheers”, Danson, a rendu hommage à l’actrice bien-aimée dans une déclaration à Fox News Digital : “J’étais dans un avion aujourd’hui et j’ai fait quelque chose que je fais rarement. J’ai regardé un vieil épisode de” Cheers “. C’était l’épisode où Tom Berenger propose à Kirstie, qui n’arrête pas de dire non, même si elle veut désespérément dire oui. Kirstie était vraiment brillante dedans”, a-t-il écrit.

« Sa capacité à jouer une femme au bord de la dépression nerveuse était à la fois émouvante et hystériquement drôle. Elle m’a fait rire il y a 30 ans quand elle a tourné cette scène, et elle m’a fait rire tout aussi fort aujourd’hui. , J’ai appris que Kirstie était décédée. Je suis si triste et si reconnaissante pour toutes les fois où elle m’a fait rire. J’envoie mon amour à ses enfants. Comme ils le savent bien, leur mère avait un cœur d’or. Elle va me manquer. “

D’autres amis célèbres, dont John Travolta et le pro de “Danse avec les stars”, Maxim Chmerkovskiy, ont pleuré la perte de l’actrice emblématique.

“Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons”, a partagé Travolta, qui a joué avec Alley dans “Look Who’s Talking”, sur Instagram lundi soir.

Chmerkovskiy a partagé une photo des deux sur le sol de la salle de bal du spectacle de compétition de danse.

“Je pensais que tu serais là pour toujours”, a-t-il écrit. “J’aimerais que nous parlions souvent. Merci pour tout. Je t’aime Kirstie Alley… RIP.”

