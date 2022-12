Kirstie Alley est décédée à 71 ans

Kirstie Alley est décédée des suites d’une “bataille contre le cancer”, selon sa famille. Elle avait 71 ans.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a déclaré son compte Twitter officiel.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

CLIFF EMMICH, ACTEUR DE “LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE” ET DE “PAYDAY”, MORT À 85 ANS

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables. Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins.”

“Le goût et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient inégalés et nous laissent inspirés pour vivre la vie pleinement comme elle l’a fait.”