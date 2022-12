Kirstie Alley est décédée à 71 ans

Kirstie Alley est décédée des suites d’une “bataille contre le cancer”, selon sa famille. Elle avait 71 ans.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a déclaré un communiqué publié par ses enfants sur son compte Twitter officiel.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

Alley a remporté un Emmy Award et également un Golden Globe Award pour son rôle d’évasion en tant que Rebecca Howe dans la sitcom “Cheers” de la fin des années 80, qui mettait également en vedette Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson et Rhea Perlman.

JOHN TRAVOLTA, JAMIE LEE CURTIS ET D’AUTRES STARS HOLLYWOODIENNES RÉAGISSENT À LA MORT DE KIRSTIE ALLEY

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables. Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins.

KIRSTIE ALLEY ADMET QU’ELLE AIME “TOUJOURS” L’ANCIEN FLAMME JOHN TRAVOLTA

“Le goût et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient inégalés et nous laissent inspirés pour vivre la vie pleinement comme elle l’a fait.”

La déclaration se terminait ainsi : “Nous vous remercions pour votre amour et vos prières et vous demandons de respecter notre vie privée en ces temps difficiles. Toujours avec amour, True et Lillie Parker.”

Alley était également connue pour avoir joué sur le grand écran, avec des rôles dans “Star Trek II: The Wrath of Khan”, “Summer School”, “Look Who’s Talking”, “It Takes Two” et “For Richer or Poorer”.

“Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons”, John Travolta a légendé une photo de retour avec Alley de leurs jours “Look Who’s Talking”.

Tim Allen a tweeté ses condoléances à l’actrice décédée lundi : “Une douce âme est décédée à Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille.”

Valérie Bertinelli a écrit sur Twitter : “Oh Kirstie, repose en paix”.

Jamie Lee Curtis s’est souvenu d’Alley sur Instagram comme d’un “grand film comique dans” Scream Queens “et d’une belle maman ours dans sa vie très réelle. Elle m’a aidé à acheter des grenouillères pour ma famille cette année-là pour Noël. Nous avons convenu d’être en désaccord sur certaines choses mais avait un respect et une connexion mutuels. Triste nouvelle.

Alley a terminé à la deuxième place de “Dancing with the Stars” en 2011, a été finaliste de “Celebrity Big Brother” en 2018 et est récemment apparu en tant que Baby Mammoth dans “The Masked Singer”.

La star de “Drop Dead Gorgeous” laisse dans le deuil ses deux enfants, son fils William et sa fille Lillie. Elle a adopté ses deux enfants avec son ex-mari, Parker Stevenson.