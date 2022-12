Kirstie Alley, actrice primée aux Emmy Awards, décède à 71 ans

Kirstie Alley, l’actrice dont le rôle décisif en tant que Rebecca Howe dans la sitcom “Cheers” a catapulté sa carrière et lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe, est décédée lundi. Elle avait 71 ans.

La cause était le cancer, selon une déclaration de sa famille sur Twitter.

Mme Alley a rapidement conquis des millions de téléspectateurs en incarnant Rebecca dans “Cheers”, l’émission intemporelle de NBC qui a été diffusée pendant 11 saisons dans les années 1980 et 1990. Elle était intervenue pour remplacer Shelley Long dans la distribution d’ensemble en 1987, au plus fort de la popularité de la série, et est restée jusqu’à la dernière saison.

Les critiques ont noté comment Mme Alley avait apporté une nouvelle dynamique rafraîchissante au personnage, les écrivains lui donnant un arc plus amusant qui a aidé à créer une “machine à blagues plus dense”, comme l’a noté un écrivain. Parfois, Rebecca, qui gérait le bar dans la série, semblait être un gâchis malheureux et en quête d’or. À d’autres moments, Mme Alley a dépeint Rebecca avec une fausse bravade et avec une attitude d’indifférence envers les autres avances romantiques.

Mme Alley a également joué dans la sitcom “Veronica’s Closet” de NBC, qui s’est déroulée de 1997 à 2000. Son personnage était le chef prospère d’une entreprise de lingerie.