Kirstie Alley, actrice lauréate d’un Emmy de la renommée de ‘Cheers’, décède à 71 ans – National

Kirstie Alley, l’actrice lauréate d’un Emmy, mieux connue pour son rôle dans la sitcom à succès Acclamations, est décédé après une bataille contre le cancer, a annoncé sa famille lundi. Elle avait 71 ans.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient”, a déclaré une déclaration publiée sur les comptes de médias sociaux d’Alley et attribuée à ses filles True et Lily Parker.

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables.”

Le communiqué indique que le cancer d’Alley n’a été découvert que récemment.

Alley a remplacé Shelley Long, membre de la distribution originale, en tant que protagoniste féminin de Acclamationsoù elle a joué Rebecca Howe de 1987 à 1993. Elle a remporté le Primetime Emmy Award de l’actrice comique exceptionnelle en 1991 et a été nominée pour toutes les autres saisons dans lesquelles elle est apparue.

Alley a remporté son deuxième Emmy en 1994 pour son rôle principal dans le téléfilm la mère de David.

Elle a également joué dans le film à succès Regardez qui parle face à John Travolta, ainsi que ses deux suites, et a dirigé les sitcoms Le placard de Veronica – qui lui a valu une autre nomination aux Emmy – Grosse Actrice et Kirstie.

Plus à venir…