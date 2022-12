Kirstie Alley a porté les oreilles de “Star Trek” au lit après avoir obtenu le rôle : réalisatrice

Depuis l’annonce de son décès soudain d’un cancer du côlon lundi, Kirstie Alley est restée dans les mémoires et a fait l’éloge de Hollywood.

Réalisateur de “Star Trek II : La colère de Khan”, Nicholas Meyer a déclaré au magazine People qu’Alley était “si passionnée ou enthousiaste ou fascinée par le rôle”, de Saavik, “ou elle dormait trop – qu’elle portait les oreilles au lit. Elle ne les a pas enlevés.

Les oreilles prothétiques Vulcan d’Alley dans le film de 1982 n’étaient qu’un élément de son personnage.

“Nous cherchions Saavik, et je me suis retrouvé assis avec cette femme incroyablement attirante avec cette incroyable paire d’yeux et une grande crinière”, a déclaré Meyer. “Elle avait cet aspect étrangement joyeux, dont j’apprendrai plus tard qu’elle était absolument caractéristique. Je me souviens qu’elle venait de Wichita.”

KIRSTIE ALLEY AU FIL DES ANNÉES

Selon Meyer, Alley avait embelli ou “truqué” son CV avant son audition, avec une expérience tangible minimale à l’écran, mais Meyer se souvient qu’Alley avait donné une “lecture formidable” qui l’a amené à se battre pour l’inclure dans la production de la suite.

“Je ne pense pas qu’elle essayait d’être originale, ou comme certains pourraient appeler imprécisément” loufoque “, mais elle a réussi”, a-t-il déclaré à propos de son audition. “Ce qui était impressionnant dans sa lecture, c’est qu’elle n’y a pas injecté sa propre, comme je l’appelais, sa “joyeuse personnalité”. Je ne sais pas si elle avait assez d’expérience, mais elle avait assez d’intuition pour faire ce que le rôle appeler pour.”

Dans une scène funéraire pour Spock, Alley a improvisé ses larmes que l’on voit dans le film.

“Je ne lui ai pas demandé de pleurer. Quand j’ai vu cela se produire, je me souviens [William] Shatner est venu vers moi et m’a dit : ‘Tu ne vas pas la laisser faire ça, n’est-ce pas ? Les Vulcains ne peuvent pas pleurer. Et j’ai dit : “Ça rendra ça tellement plus efficace quand elle le fera.””

Après “Star Trek”, Alley a eu une carrière formidable, remportant deux Emmy Awards lors de l’émission télévisée “Cheers” et jouant dans de nombreux films.

Les enfants d’Alley, True et Lillie Parker, ont annoncé la mort de leur mère en publiant une déclaration sur son compte Twitter officiel.

Il disait en partie: “Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment.”

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”