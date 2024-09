Kirsten Storms, de l’hôpital général, prend une adorable photo

Kirsten Storms documente toujours ses journées où elle emmène sa fille au travail à Hôpital général, mais une journée récente sur le plateau était une surcharge de mignonnerie.

Récréation

Storms a capturé un moment entre sa vraie fille Harper, 10 ans, et son fils à l’écran, Gary James Fuller, 8 ans, lors d’une journée sur le plateau de GH.

Avec le son ajouté de « MMMMBop, » Édition Kidz Bop, le couple est photographié en train de jouer avec ce qui ressemble à un ensemble LEGO Marvel.

« Ces deux-là ne voulaient pas arrêter de traîner ensemble au travail hier », a légendé Storms sur la photo avant de qualifier leur temps de jeu à la fois de gentillesse et de surcharge d’énergie.

Storms n’est pas la seule à avoir emmené son enfant au travail. Lors d’un épisode de GH d’août 2024, les filles réelles de Bradford Anderson, Juna et Finola, sont apparues comme figurantes lors de scènes au parc.

Juste James

Alors que Storms est mère d’un enfant, son personnage Maxie est mère de trois enfants : Georgie (Lily Fisher), James (Fuller) et Bailey Lou (Miley et Riley Plonski). Bailey étant resté en retrait pendant un certain temps, inaperçu depuis le retour de Mac (John J. York) en juin, et Georgie n’étant pas encore confrontée à des années d’adolescence turbulentes, c’est James qui a été au premier plan à Port Charles.

LISEZ CECI : Voici ce qui arrive sur GH.

Le fils de Maxie et Nathan (ex-Ryan Paevey) a récemment été impliqué dans un incident de fugue qui a tourné à la noyade lorsque son sentiment de découragement de ne pas pouvoir voir Cody (Josh Kelly) l’a poussé à fuir sa famille. Après avoir été sauvé d’une noyade potentielle dans le lac de Quartermaine, James a finalement appris que Cody était son oncle.

Espérez-vous voir davantage les enfants de Maxie à l’écran ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.