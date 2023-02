Kirsten et Shaq arrivent à leur lune de miel

UN Marié au premier regard Le mari et la femme de la saison 16 sont enfin arrivés à leur lune de miel et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Shaquille et Kirsten dîner en Jamaïque après avoir assisté à la conférence de recherche de Shaq.

Comme indiqué précédemment Kirsten, 32 ans, connue sous le nom de “Ms. De grandes attentes », a épousé le doctorant craignant Dieu Shaq, 31 ans.

Le mariage des deux s’est bien passé et ils ont clairement apprécié la compagnie de l’autre à la réception…

mais Kirsten, qui a dit qu’elle ne voulait pas épouser un homme chauve, n’a pas embrassé Shaq parce qu’il “n’a pas demandé”.

Shaq, qui n’a pu embrasser sa mariée que sur la joue, n’a pas été découragé et a déclaré qu’il “la respecte tellement parce qu’elle a fait cela” et a ajouté;

Plus tard, quand Shaq fait demander officiellement un baiser, sa mariée rougissante l’a toujours refusé, ce qui a amené les téléspectateurs à s’inquiéter du niveau d’attraction du couple.

Malgré cela, les choses pourraient s’améliorer lors de la lune de miel de Kirsten et Shaq, s’ils parviennent à surmonter les obstacles pour apprendre à se connaître.

Dans un extrait exclusif de l’épisode de ce soir, on voit le couple dîner en Jamaïque.

La semaine dernière, Kirsten était moins que ravie d’apprendre que leur lune de miel serait retardée parce que Shaq avait une conférence de recherche à Jackson, Mississippi…

et après avoir tout absorbé et assisté à la conférence avec son mari, Kirsten est enfin dans un paradis tropical avec Shaq à ses côtés.

Maintenant, les deux sont au dîner et ils se connectent clairement, même si quelqu’un pense que l’autre devrait se détendre. Shaq veut que sa femme s’ouvre et lui offre son cœur.

“Je veux que vous soyez plus intentionnel avec vous-même”, répond Shaq. “Je dis toujours que tu n’as qu’une vie à vivre.”

“Je ne sais pas si c’était la pandémie ou ce qui s’est passé, mais je me suis juste un peu fermée à moi-même”, a admis Kirsten. “Une chose dont j’aurais besoin de vous, c’est de continuer à être émotionnellement connecté avec moi, je suis juste habitué à être si indépendant.”

Shaq continue ensuite à discuter de ses mentorés et de la joie qu’il éprouve à les voir grandir et dit qu’il veut la même chose pour sa femme, mais Kirsten l’appelle pour “lui parler”.

“Comment puis-je, en tant que votre mari, être là pour vous soutenir?” demande Shaq.

“La seule chose dont j’ai besoin, c’est que tu me parles naturellement”, dit Kirsten. “Par rapport à la présentation de vos pensées et à certains moments, j’ai l’impression que vous me parlez davantage.

“Détendez-vous”, ajoute-t-elle.