Kirsten Dunst rejoint Channing Tatum dans « Roofman »

EXCLUSIF: Fraîchement sortie de son travail acclamé par la critique dans A24 Guerre civile, Kirsten Dunst a trouvé sa suite alors qu’elle s’apprête à rejoindre Channing Tatum dans la vraie photo du crime Couvreur. Derek Cianfrance réalise.

Pic est basé sur l’histoire remarquable de Jeffrey Manchester, un voleur en série excentrique et charmant qui s’est introduit par effraction dans plus de 60 McDonald’s pendant la nuit via leurs toits, puis a vidé la caisse enregistreuse le matin après avoir rassemblé le personnel dans des congélateurs. L’ancien officier de réserve de l’armée américaine est devenu connu sous le nom de « voleur de toit » ou « homme de toit » et était connu pour son attitude douce et pour avoir rarement recours à la violence.

Reconnu coupable et emprisonné en 2000, le courageux criminel s’est échappé de prison, puis a échappé à sa capture en s’enfermant pendant des mois dans un magasin Toys ‘r Us et Circuit City en Caroline du Nord. Il vivait de la nourriture pour bébé et faisait du vélo pour faire de l’exercice dans le magasin de jouets. Après avoir apparemment laissé ses empreintes digitales sur un Attrape-moi si tu peux DVD dans le magasin d’électronique, il a été repris et renvoyé en prison. Le film se concentrera sur l’odyssée de Manchester en cavale qui durera des mois.

Dunst incarne une employée de Toys ‘R Us qui a du mal à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de ses deux filles, Dee et Lindsay. Elle n’a aucune idée que Jeffrey la surveillait secrètement depuis l’intérieur du magasin et est lentement tombé amoureux d’elle. Lorsqu’elle le rencontre, elle est charmée et le trouve attachant, et les deux nouent un lien sérieux jusqu’à ce qu’elle découvre la vérité sur lui – mais même cela ne peut pas l’empêcher de prendre soin de lui.

Le scénario vient de Cianfrance et Kirt Gunn. Dylan Sellers et Chris Parker produiront via leur Limelight (Palm Springs) bannière de production aux côtés des collaborateurs de longue date de Cianfrance, Jamie Patricof (Hunting Lane) et Lynette Howell Taylor (51 Entertainment).

FilmNation et CAA Media Finance lancent le package pour l’EFM qui suscite déjà un vif intérêt de la part des sources de distribution avec lesquelles nous avons parlé. FilmNation est à l’international, CAA à l’échelle nationale.

Dunst devrait être dans la conversation cette saison de récompenses après sa performance dans la photo de guerre A24 Guerre civile du réalisateur Alex Garland. Non seulement le film a été l’un des plus gros succès du studio au box-office, avec 114 millions de dollars dans le monde, mais Dunst a également reçu certaines des meilleures critiques de sa carrière.

Elle est remplacée par UTA et Entertainment 360.