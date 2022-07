Kirsten Dunst épouse officiellement son fiancé Jesse Plemons après 5 ans de fiançailles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kirsten Dunst et son fiancé de longue date Jesse Plemons se sont officiellement mariés en Jamaïque le week-end dernier, après cinq ans de fiançailles, selon des informations.

Dunst (“Spider-man” franchise et “The Power of the Dog”) et Plemons (“The Irishman”, également “The Power of the Dog”) se fréquentent depuis six ans et partagent deux enfants.

Dunst, 40 ans, et Plemons, 34 ans, se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de “Fargo”, une série policière sur la tromperie et le meurtre dans la ville du Minnesota du même nom, alors que la deuxième saison a été tournée en 2014. La saison a été créée l’année suivante. et les deux acteurs ont joué dans les 10 épisodes. Dans l’émission, Dunst joue Peggy Blomquist, une esthéticienne mariée à Ed, un assistant boucher joué par Plemons.

Dans “Power of the Dog”, Dunst et Plemons jouent respectivement Rose Gordon et George Burbank, qui se marient également.

Elle a précédemment qualifié Plemons de “mari”, tout au long de leur longue relation, bien que ce soit officiellement la première fois que le couple se marie, a rapporté le New York Post.

Dunst a déclaré en février que leur mariage avait été retardé par la pandémie de coronavirus et sa grossesse.

“Nous devons nous marier à ce stade. C’est ridicule. Nous n’avons tout simplement pas prévu de mariage”, a-t-elle déclaré, selon le magazine People. “Je ne voulais pas être enceinte, me marier, faire la fête et ne pas pouvoir m’amuser avec tout le monde.”

En 2016, les deux acteurs ont commencé à se fréquenter et en janvier 2017, ils étaient fiancés.

En 2018, le couple a eu un fils, Ennis Howard. Et, en 2021, le couple a annoncé leur deuxième garçon, James Robert.

“C’est le plus récent, le Big Kahuna. C’est un ange, mais c’est un ange affamé”, a déclaré Dunst au New York Times lors d’une interview l’année dernière. “Et un ange lourd”, a-t-elle ajouté alors qu’il pesait 18 livres à seulement quatre mois.

Ennis a maintenant trois ans et le couple a récemment célébré le premier anniversaire de James.