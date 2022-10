Kirron Kher se fait brutalement troller pour sa remarque “mujra” à Karan Johar, les internautes appellent l’actrice “mohalle ki aunty”

Les internautes ont été un peu durs et impolis envers Karan Johar. Il a été pris pour cible, moqué et trollé à plusieurs reprises. Cependant, Internet a prouvé une fois de plus qu’il s’agit d’un média impartial. Contrairement à d’autres fois, Karan a obtenu un soutien sur la même plate-forme et les internautes étaient en faveur du producteur de Brahmastra.

Karan a partagé une vidéo de sa conversation avec Kirron Kher, et les internautes ont critiqué l’actrice vétéran pour avoir fait des remarques insultantes à l’ancienne. Les deux personnalités ont été aperçues en train d’assister à la fête de Diwali d’Amitabh Bachchan. Karan a décidé d’enregistrer le moment des retrouvailles, et pendant le tournage de la vidéo, Karan a fait un commentaire sur la tenue de Kher en disant : “Oh mon Dieu ! Ne sommes-nous pas en retard pour Karwa Chauth ?”

La star de Rang De Basanti a rôti Karan et lui a dit : “Tu la fermes ! Tu jo yeh anarkali ban ke aya hua hai na, thodi der mein mujra andar hone wala hai. Idhar se aise nikalta hai, udhar se aise nikalta hai. Itni nazaakat tum mein hain, jitni kisi aurat mein nahi hai yahaan pe.”

Voir la vidéo







Dès que Karan a posté la vidéo, les internautes ont trouvé le commentaire de Kirron offensant et l’ont souligné franchement. Un utilisateur a écrit: “Kiran Kher est très humiliante. Elle est exactement comme l’une de ces tantes mohalle ki avec une pensée toxique.” Un autre utilisateur a déclaré que le commentaire de Kirron était une “attaque personnelle” contre Johar. Un internaute a ajouté: “Personnellement, je n’ai pas aimé la façon dont elle se moque de la façon d’expression de Karan en mentionnant son” Nazakaat “et en le comparant à celui de” Auratein “. C’est idiot de la part de cette femme talentueuse de dire cela.” Un autre internaute a écrit : “Quelqu’un donne un coup de pinceau à cette femme omg !”

LIS: JDJ 10: Shilpa Shinde écoles Karan Johar, Nora Fatehi sur leur jugement, dit ‘baad mein mat bhauko ..’

Pour les non-initiés, Kirron et Karan ont jugé l’émission de téléréalité India’s Got Talent avec Malaika Arora. Côté travail, Karan fera son retour en tant que réalisateur en 2023 avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.