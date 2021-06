Kirron Kher partage la lettre d’anniversaire qu’elle a reçue du Premier ministre Narendra Modi, remercie le fan pour son amour et ses vœux dans une nouvelle vidéo

L’acteur et homme politique Kirron Kher a célébré son 69e anniversaire aujourd’hui. Les souhaits de l’actrice chevronnée sur les réseaux sociaux ont afflué de la part de ses amis, fans et célébrités de B-Town. Pour remercier ses fans pour leur amour et leurs vœux, Kirron a partagé une douce vidéo tournée par son mari et acteur Anupam Kher.

Dans la vidéo Instagram, Kirron dit : « Je veux dire un grand merci. Merci beaucoup pour tous vos bons voeux, tout votre amour et toutes vos prières. Jai Ho.

Kirron a également partagé la photo d’une lettre officielle d’anniversaire qu’elle a reçue du Premier ministre Narendra Modi. « Merci beaucoup, Premier ministre @narendramodi ji, pour vos vœux réconfortants pour mon anniversaire. Je me sens humilié », disait la légende.

Plus tôt dans la journée, Anupam Kher s’est rendu sur son compte Instagram pour souhaiter à sa femme un bel anniversaire. Il a partagé une série de photos mettant en vedette le couple ainsi que des célébrités et des personnalités publiques du monde entier telles que les acteurs Robert De Niro, Bradley Cooper et la figure religieuse Le Dalaï Lama.

« Joyeux anniversaire mon cher Kirron !! Que Dieu te donne une vie longue et saine. Que le Tout-Puissant t’accorde tout le bonheur du monde ! Partout dans le monde, les gens t’aiment pour la personne que tu es ! Tu es honnête, juste, sincère et direct ! Vous faites face à toutes les situations de la vie avec une force et une grâce intérieures incroyables ! Restez en bonne santé et en sécurité ! Amour et prières toujours ! » il a écrit dans la légende.

L’acteur Anil Kapoor a partagé une photo de lui et Kirron secouant une jambe. Souhaitant l’actrice, il a écrit: « Joyeux anniversaire ma charmante amie, je te souhaite tout le bonheur que ton cœur peut contenir. Voici une autre année fabuleuse de la vie! Tu es simplement le meilleur! »

Sonam Kapoor a également souhaité à Kirron Kher un doux message. «Joyeux joyeux anniversaire, tante Kirron. Je vous souhaite une journée aussi éblouissante que vos saris et aussi radieuse que votre sourire. Beaucoup d’amour », a-t-elle écrit en légende de sa story Instagram avec cœur.

Tiger Shroff et Bharti Singh ont également souhaité à l’actrice de « Main Hun Na » son anniversaire. L’année dernière, Kirron a reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang, et suit actuellement un traitement pour le même. De temps en temps, sa famille donne une mise à jour à son sujet sur leurs pages de médias sociaux.