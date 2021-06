Kirron Kher, atteint de cancer, apparaît dans les vidéos d’Anupam Kher et de son fils Sikander Kher, remercie les fans pour leurs vœux d’anniversaire sincères – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Actrice devenue politicienne, Kirron Kher lutte contre un cancer après avoir reçu un diagnostic de myélome multiple. L’actrice chevronnée a récemment célébré son anniversaire avec son mari Anupam Kher et son fils Sikander Kher.

Les deux ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux où Kirron Kher a fait une apparition rare et agréable et a remercié ses fans de lui avoir souhaité bonne chance. Elle a dit: « Je veux dire un grand merci. Merci beaucoup pour tous vos bons voeux et tout votre amour et toutes vos prières. »

Le député du BJP Kirron Kher souffre d’un myélome multiple (cancer du sang) et suit actuellement un traitement pour ce dernier. Plus tôt, lorsque les fans ont interrogé Anupam Kher à propos de la santé de sa femme, l’acteur vétéran dans une vidéo a révélé: « Kirron s’améliore. Elle va mieux mais les médicaments contre le myélome multiple ont de nombreux effets secondaires. Elle est de bonne humeur et j’espère qu’elle s’en sortira. Avec les prières de ses sympathisants, tout ira bien. »

Pour les non avertis, après que des informations ont fait surface sur le cancer de Kirron Kher, son mari Anupam Kher s’est rendu sur les réseaux sociaux et a confirmé la nouvelle.

Il s’est tourné vers les médias sociaux et a écrit dans une note que « Kirron a reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang ». La note soussignée du mari Anupam Kher et de son fils Sikander a rassuré les fans que Kirron Kher rebondira bientôt.

L’actrice chevronnée a été vue pour la première fois dans Aasra Pyaar Da – un film pendjabi en 1983. Elle a ensuite joué dans la sortie de 1988 Pestonjee. Elle a ensuite joué dans plusieurs films à succès tels que Sardari Begum, Devdas, Khamosh Pani, Hum-Tum, Veer Zaara, Rang De Basanti, Khoobsurat parmi plusieurs autres.

Kirron Kher et Anupam Kher se sont mariés en 1985.