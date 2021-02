Kirk Norcross de TOWIE est vu pour la première fois depuis la mort tragique de papa Mick

Kirk Norcross de TOWIE a cassé la couverture pour la première fois depuis la mort de son père Mick.

Mick a été retrouvé mort à 57 ans dans le sous-sol de sa maison à Bulphan, Essex, le 21 janvier.

Le duo père et fils s’est fait connaître dans The Only Way Is Essex en 2011, Kirk étant l’un des membres originaux de la distribution et Mick a fait un certain nombre d’apparitions.

Ces derniers jours, Mick a été inhumé lors d’une cérémonie privée en présence de sa famille proche.

Maintenant, Kirk, 32 ans, a émergé au milieu du verrouillage national britannique alors qu’il était vu pour la première fois depuis la mort de son père.









La star de télé-réalité a fait un voyage essentiel à la coopérative pour acheter de la nourriture pour le magasin hebdomadaire.

Son transport impressionnant comprenait une boîte de canettes de coca et du papier toilette lorsqu’il faisait des courses.

Kirk volait en solo pour sa sortie après avoir fait profil bas ces dernières semaines.









Cela vient après que son frère adolescent Mason ait rendu un hommage affectueux à son défunt père Mick sur les réseaux sociaux pour célébrer sa mémoire.

Dans un long message, il a remercié son père d’avoir fait tout ce qu’il pouvait et d’être le « meilleur père qu’un garçon puisse jamais demander ».

Il a écrit: « Pour mon père, aujourd’hui est le jour où nous vous avons mis au repos. Je suis vraiment perdu pour les mots que vous étiez tout ce que je suis si reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous tous, vous étiez le meilleur père qu’un garçon puisse jamais demander !









«Tu étais un homme si fort qu’il y avait tellement de choses que je voulais te dire. Je n’ai jamais pensé que ce jour viendrait que je devrais écrire ça.

«Depuis que j’ai quitté l’école, vous avez toujours voulu que je travaille et j’ai fait de mon mieux chaque jour pour y aller parce que je sais que je m’attendrais à un appel téléphonique.

«Tu me surveillais toujours tous les jours, peu importe à quel point ta journée était mauvaise, tu la garderais forte et j’en suis tellement heureuse.









Mason a juré de s’occuper de sa mère et de Hollie comme il le lui avait demandé.

Il a continué: « Je ferai tellement d’efforts pour toi papa et je m’occuperai de maman et Hollie pour toujours comme tu m’as toujours dit de le faire. Merci de m’avoir appris tout ce que tu as fait.

«Il n’y aura pas un jour où je ne penserai pas à toi, tu as pris une part de moi que je ne reviendrai jamais, tu étais un homme spécial et aimé de tant de monde.









«J’aimerais pouvoir te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m’as donné les 19 meilleures années qu’un garçon puisse jamais demander, je t’aimerai pour toujours papa jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Avant de se suicider, Mick a partagé ses derniers mots avec ses 510 500 adeptes.

Il a écrit: « À la fin, rappelez-vous que vous avez fait de votre mieux. Et cela suffit. »

Ses co-stars et fans de TOWIE ont re-posté le tweet que Mick a écrit dans ses dernières heures.

* Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale