Les plans du Nouvel An de Kirk Herbstreit ont changé en raison d’un diagnostic de COVID-19.

L’analyste du College GameDay d’ESPN tweeté mardi soir qu’il a été diagnostiqué plus tôt dans la semaine, et que lui et sa famille se sentent bien. Mais parce qu’il passe par les protocoles COVID-19, il a dit qu’il devra travailler à domicile.

Il a donc dit qu’il ferait son concert GameDay (de 9 h à midi HE) à partir de là, en plus d’appeler la demi-finale des éliminatoires de football universitaire entre le n ° 2 Clemson et le n ° 3 Ohio State dans le Sugar Bowl.

Ce match, une revanche de la demi-finale 2019 remportée par Clemson, se jouera au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans (8 ET, ESPN).

Herbstreit, qui travaille pour ESPN depuis 1996, était un quart-arrière de l’État de l’Ohio de 1989 à 1992. Son père, Jim, y a également joué, mais les fils de Kirk, Tye et Jake, jouent pour Clemson.

Un autre analyste d’ESPN / ABC, Greg McElroy, qui devait appeler le Cotton Bowl de mercredi entre le n ° 7 de l’Oklahoma et le n ° 10 de la Floride, a également annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19.