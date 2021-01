Les analystes du « College GameDay » d’ESPN n’ont pas caché leur dégoût vendredi matin alors qu’ils discutaient de la bagarre de jeudi entre l’État du Mississippi et Tulsa à la fin de l’Armed Forces Bowl, que les Bulldogs ont remporté 28-26.

Kirk Herbstreit ne s’est pas retenu, appelant spécifiquement l’entraîneur de l’État du Mississippi Mike Leach.

« Mike Leach devrait être embarrassé », a déclaré Herbstreit. « Son interview d’après-match et ce qu’il a dit: » Hé, c’est du football. Hé, c’est physique. Ça va arriver. » Vous vous moquez de moi, Mike?! Vous devriez être gêné par votre programme et ce qu’il a fait. …

« C’est un œil au beurre noir pour le sport. Peut-être que vous ne vous souciez pas du sport, mec. C’est aussi mauvais que ça pourrait être de regarder ça pour les gens qui regardent le football universitaire et qui éclate. C’est un autre œil au beurre noir football universitaire. «

L’animateur Rece Davis a déclaré que le combat était un « moment de carrefour » pour l’État du Mississippi et Leach.

« Première année sous Mike Leach – qui vas-tu être? » Dit Davis. « De quoi parlera ton programme? Est-ce que ça va être à propos de cette fausse bravade et de cette fausse bravade et de faire des vidéos dans les vestiaires célébrant une bagarre? Ou vas-tu peut-être provoquer une colère ici ou là? Ou vas-tu être sur le football? C’est un moment de carrefour. «

Herbstreit a suggéré de graves conséquences pour les entraîneurs et les joueurs impliqués.

«Nous avons tous fait le tour du jeu. Il y a des combats dans le football. Mais à ce niveau – où la police entre et les gens doivent être arrêtés – il doit y avoir des conséquences pour envoyer un message, pas seulement à ces entraîneurs et à ces joueurs, mais à tout le pays que cela ne sera pas toléré.Je ne sais pas qui cela serait.J’espère que les pouvoirs en place laisseront tomber quelques amendes sérieuses sur les entraîneurs et abandonneront certaines suspensions sur certains de ces joueurs. «

L’analyste David Pollack a appelé à une justice rapide pour les personnes impliquées.

« Le fait que vous sautiez et frappiez quelqu’un, vous devriez être expulsé du sport », a-t-il déclaré. « Genre, va-t’en. C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais vue sur un terrain de football. »