Kirk Cousins ​​intervient; Problèmes défensifs des projets de loi : Sharp Edges

Warren Sharp Rédacteur FOX Sports NFL

Contre les Bears lors de la semaine 18, un match que les Vikings n’avaient finalement pas besoin de gagner mais ont joué pour gagner au cas où une tête de série plus élevée faiblissait, Kirk Cousins ​​était formidable.

Il a affiché des sommets de la saison en points attendus ajoutés par tentative (+0,76), taux de réussite (70%), YPA (11,3) et taux d’achèvement (85%). Il a complété 17 passes sur 20 pour 225 verges tout en absorbant zéro sac et zéro coup sûr QB.

Et même si cela semble être de très bon augure pour les séries éliminatoires, j’ai mes inquiétudes.

Au-delà du simple fait que les Bears tankaient et jouaient pour le premier choix du repêchage de la NFL, qu’ils ont en quelque sorte réussi à voler aux Texans, il y avait deux problèmes clairs avec les Bears qui sonnaient l’alarme.

Cette année, les Bears ont joué un taux de couverture masculin inférieur à la moyenne. Ils ont également fait un blitz au sixième taux le plus bas (17%) et enregistré le taux de pression le plus bas de la NFL (22%).

Ce n’est absolument pas ce à quoi Kirk Cousins ​​sera confronté cette semaine lorsqu’il affrontera les Giants.

New York a le taux de blitz le plus élevé de la NFL (45%) et se classe n ° 10 en taux de pression (34%).

Et de la semaine 10 à 17 (en ignorant leur match sans signification de la semaine 18), les Giants se sont classés n ° 1 en taux de blitz et n ° 4 en taux de pression.

La semaine dernière, lors de ses 20 tentatives contre les Bears, Cousins ​​n’a fait face à une couverture masculine que deux fois. Il est allé 1 sur 2 pour 0 verges, un -0,92 EPA / at et 0% de réussite.

Cousins ​​a des divisions massives contre la couverture de l’homme lorsqu’il est blitzé par opposition à quand il n’est pas blitzé.

Lors d’un blitz : -0,07 EPA/att, 29 % de réussite, 4,8 YPA, 14 sur 32 (44 % comp)

Non blitzé : +0,22 EPA/att, 45 % de réussite, 7,6 YPA, 30 sur 48 (63 % comp)

Kirk Cousins ​​et l’attaque des Vikings dominent les Bears lors de la semaine 18 Kirk Cousins ​​​​a pu accumuler plus de 220 verges alors que les Vikings ont fait exploser les Bears lors de leur finale de saison régulière.

L’angle positif est que les Vikings joueront à domicile dans un dôme, plutôt qu’à l’extérieur sur la route.

Lors de son match contre les Giants lors de la semaine 16, qui était la dernière fois qu’il jouait à domicile, Cousins ​​a obtenu en moyenne son troisième YPA le plus bas dans les matchs à domicile (6,2, seulement dépassé par les matchs contre les Cowboys et les Jets) et a pris quatre sacs tout en absorbant 11 Coups QB, deuxième de la saison.

Kirk Cousins ​​devra absolument espérer qu’il pourra conserver certains des points positifs de sa performance contre les Bears pour clôturer la saison, mais il est très probable que ce sera beaucoup plus difficile de faire de la luge contre la défense très différente des Giants.

Mac Jones a failli gâcher la finale de la saison des Bills

Buffalo était un endroit magique le dimanche après-midi. Cela a commencé avant le coup d’envoi avec la célébration du rétablissement de Damar Hamlin. Mais cela s’est manifesté d’une manière incroyable lors de ce coup d’envoi alors que les Bills ont rapidement pris une avance de 7-0.

Mais alors que les Bills ont remporté une belle victoire 35-23, évoquant les émotions des joueurs aux fans à un public national captivé, le score final aurait probablement pu être très différent.

Si vous enlevez les deux énormes touchés de retour de coup de pied, l’interception que Mac Jones a lancée sur la ligne des 2 verges des Bills et le choix que Jones a lancé dans la zone des buts, vous obtenez un swing potentiel de 28 points.

En plus de ces jeux énormes, regardons exactement ce que Mac Jones a fait dans ce jeu :

Il a affiché un taux de réussite de 56%, qui s’est classé n ° 4 parmi tous les QB cette semaine. Alors que ses 21 sur 31 montrant 5,6 verges par tentative n’étaient certainement pas de quoi se sentir bien, l’une des pires infractions de la NFL n’a lancé que quatre fois sur 12 entraînements contre les Bills et n’a été traînée que par cinq points avec 10- minutes à jouer dans le quatrième quart-temps.

Si Jones ne lance qu’une seule interception au lieu de deux, ou si les Bills ne renvoient qu’un seul TD au lieu de deux, les Patriots pourraient très bien gagner le match et participer eux-mêmes aux séries éliminatoires.

Alors que Buffalo a enregistré la victoire et verrouillé la deuxième tête de série de l’AFC, l’inquiétude concerne leur parcours en séries éliminatoires. Alors que techniquement, la défense des Bills a joué un top 10 des infractions, au cours de la seconde moitié de la saison, le calendrier a été plein d’infractions avec ou sans:

Patriotes n ° 26 deux fois

N ° 25 Jets deux fois

N ° 27 Ours

N ° 20 Vikings

No. 8 Bruns

N ° 7 Dauphins

Lions n ° 6

Dans deux de ces matchs contre des infractions supérieures à la moyenne, les Bills ont eu des ennuis tard et ont eu la chance de terminer le match victorieusement. Examinez les similitudes :

Les Dolphins menaient 29-21 avec 10 minutes à jouer au quatrième quart, et le score était à égalité avant que les Bills ne marquent un panier gagnant alors que le temps expirait dans le match pour gagner par trois points.

Les Lions menaient 22-19 avec 10 minutes à faire au quatrième quart, et le score était à égalité avant que les Bills ne marquent un panier gagnant avec deux secondes à faire dans le match pour gagner par trois points.

Le fait que les Bills n’aient joué que trois attaques au-dessus de la moyenne depuis la semaine 8 et qu’ils aient à peine remporté deux de ces matchs n’évoque pas beaucoup de confiance dans leur défense.

Les quarts que les Bills ont affrontés cette saison?

Oui, ils ont vu peu de quarts décents plus tôt dans l’année. Mais pas beaucoup depuis.

Les projets de loi remportent une victoire magique contre les Patriots, mais la défense contre les passes est une préoccupation en séries éliminatoires Malgré un match potentiellement plus léger (si Tua Tagovailoa est absent), Nick Wright est toujours préoccupé par la défense contre la passe de Buffalo. Regardez Nick décomposer les problèmes des Bills avant les séries éliminatoires.

Buffalo va maintenant affronter une équipe de Dolphins limitée par les blessures en tant que favoris de 10,5 points dimanche. Ils devraient gagner ce match.

Mais immédiatement après, cette défense affrontera probablement Joe Burrow et éventuellement Patrick Mahomes.

L’attaque de Buffalo devra probablement porter la défense parce que je ne fais pas confiance à cette unité contre les groupes d’élite auxquels ils seront probablement confrontés.

Pourquoi l’efficacité au début est si vitale dans le football moderne

Quatorze équipes se qualifient pour les playoffs. Lors des premiers essais cette année, les 14 qualifiés pour les séries éliminatoires se sont tous classés dans le top 17 en EPA / jeu.

Seules trois équipes se sont classées dans le top 17 de l’EPA / jouent sur les premiers downs offensivement mais n’ont pas fait les séries éliminatoires. Et sur les trois équipes non qualifiées mais classées dans le top 17, deux étaient les deux dernières équipes sorties de la NFC, les Packers et les Lions.

En plus de l’efficacité totale des premiers essais, le contournement des troisièmes essais en convertissant les premiers essais sur les premiers essais est également un indicateur massif d’efficacité.

Et 11 des 13 meilleures équipes en termes de taux de conversion du premier essai lors des premiers essais sont des équipes éliminatoires. Les seules équipes classées en dehors du top 13 en termes de taux de conversion au premier essai lors des premiers essais étaient les Cowboys, les Buccaneers et les Chargers.

Le carrousel des entraîneurs tourne déjà. Dans les prochains jours, d’autres entraîneurs seront licenciés et d’autres entraîneurs seront embauchés pour les remplacer. La propriété devrait se concentrer sur l’embauche de candidats qui comprennent comment gagner à l’ère moderne. Et inévitablement, les deux plus grands moteurs des jeux gagnants sont l’efficacité et l’explosivité au début. Trouver la meilleure façon de marier ces deux concepts offensifs est plus corrélé aux gains qu’à toute autre mesure autre que les chiffres d’affaires.

Warren Sharp est analyste NFL pour FOX Sports. Il est le fondateur de Sharp Football Analysis et a travaillé comme consultant pour des franchises de ligue tout en contribuant auparavant à ESPN et The Ringer, entre autres points de vente. Il a étudié l’ingénierie avant d’utiliser son sens aigu des statistiques pour créer des modèles de football prédictifs. Vous pouvez suivre Warren sur Twitter à @SharpFootball .