EAGAN, Minnesota – Une IRM a confirmé que le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, a subi une déchirure du tendon d’Achille droit et ratera le reste de la saison, a annoncé l’équipe dans un communiqué lundi.

Les plans d’intervention chirurgicale seront déterminés cette semaine. L’entraîneur Kevin O’Connell devrait s’adresser aux journalistes plus tard lundi après-midi.

Jouant la dernière saison d’un contrat qui sera annulé en mars, Cousins ​​​​a entamé la semaine 8 en tête de la NFL pour les passes de touché (16) et a terminé deuxième pour les verges par la passe (2 057).

Choix de l’éditeur

1 Connexes

Il s’est blessé au quatrième quart de la victoire 24-10 de dimanche contre les Packers de Green Bay. Alors qu’il tentait d’entrer dans la poche, sa jambe droite s’est pliée et il a été limogé par le plaqueur défensif des Packers Kenny Clark.

Cousins ​​a sauté du terrain sans mettre de poids sur sa jambe droite. Il avait complété 23 des 31 passes pour 274 verges et deux touchés avant la blessure.

O’Connell a déclaré après le match qu’il n’était pas encore prêt à s’engager sur un titulaire pour aller de l’avant. La recrue Jaren Hall est l’option la plus probable pour le match de la semaine 9 contre les Falcons d’Atlanta.

Hall a terminé le match de dimanche à la place de Cousins. O’Connell a déclaré que le vétéran remplaçant Nick Mullens (arrière) pouvait être activé à partir de la réserve des blessés dès la semaine 10. Les Vikings ont également le vétéran Sean Mannion dans leur équipe d’entraînement depuis la blessure de Mullens.

De telles conversations, standard pour de nombreuses équipes de la NFL, sont étrangères aux Vikings depuis la signature de Cousins ​​en 2018. Il n’a raté que deux matchs au cours de cette période, un en 2019 lorsque les Vikings reposaient leurs partants pour les séries éliminatoires et l’autre en 2021 parce que d’un test positif au COVID-19. Ses 88 départs avec les Vikings sont à égalité au premier rang de la NFL au cours de cette période.

“C’était juste bizarre”, a déclaré le centre Garrett Bradbury en regardant Cousins ​​boiter. “Chaque fois que les Vikings sont là-bas, Kirk est là-bas.”

La star de Cousins ​​dans la série documentaire Netflix “Quarterback”, ainsi que ce qu’il a appelé son style “papa swag”, l’ont fait passer cette saison de l’un des joueurs les plus moqués de la NFL à l’un des joueurs les plus appréciés. La série a non seulement donné un aperçu de sa vie de famille et de son sens de l’humour, mais a également démontré le travail qu’il accomplit pour rester sur le terrain chaque semaine.

“Vous le voyez jour après jour, à quel point il prend soin de son corps”, a déclaré le plaqueur droit Brian O’Neill. “Il vit et respire en étant durable, là-bas et disponible pour nous. C’est surprenant et ça fait mal. Les gens ne comprennent pas à quel point il compte pour nous.”

L’ailier rapproché TJ Hockenson a déclaré : “Il n’y a vraiment rien à dire à ce sujet. J’aime Kirk à mort. J’aime sa famille. Je l’aime. J’aime tout chez lui. Voir un gars comme lui tomber est toujours difficile.”

Cousins ​​et les Vikings ont discuté au printemps d’une éventuelle prolongation de contrat, mais le restructurent de manière à lui permettre d’accéder au marché des agents libres en mars 2024. Cousins ​​aura cependant 36 ans en août prochain et la blessure d’Achille compliquera encore davantage une situation déjà difficile.

“Chaque joueur dans notre vestiaire pense à notre leader et à notre gars”, a déclaré O’Connell. “Je suis tellement fier de lui. Fier de la façon dont il a joué tout au long de la saison. Quoi qu’il en soit, si nous ne l’avons pas pour un instant ou pour toute la durée de notre saison, cela ne changera rien au fait, le niveau auquel Kirk Cousins ​​​​a joué cette année et finalement ce qu’il représentait pour moi et notre organisation.