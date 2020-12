Une centaine de personnes organisées par l’ancien enfant star Kirk Cameron, dont beaucoup sans masque ni pratiquant la distanciation sociale, se sont réunies mardi soir dans le sud de la Californie pour chanter des chants de Noël.

Cameron, 50 ans, un chrétien fervent, a fait la promotion de l’événement, qui a eu lieu dans un parking du centre commercial de Thousand Oaks, en Californie, à l’avance sur les réseaux sociaux, comme il l’a fait avec un précédent le 13 décembre présenté comme un « Noël caroling pacifique protestation. «

Cameron, qui a joué dans la sitcom télévisée « Growing Pains », a organisé l’événement apparemment pour protester contre le dernier ordre de rester à la maison du gouverneur Gavin Newsom.

« Avez-vous déjà chanté des chants de Noël à la chandelle à un moment où votre gouverneur d’État vous a interdit de faire cela en Amérique? » Kirk a déclaré dans une vidéo Instagram publiée le 11 décembre. « Si vous aimez Dieu, si vous aimez Noël et que vous aimez la liberté, vous ne voudrez pas manquer ça. »

Bien que sa manifestation du 13 décembre ait alimenté la controverse, Cameron a déclaré à Fox News que les gens «réclamaient» la communauté cette saison des fêtes.

« C’est la terre des libres et la maison des courageux, et il y a des milliers et des milliers de personnes dans notre communauté qui préfèrent ne pas souffrir isolément et sortir pour chanter et exprimer leur gratitude », a déclaré Cameron à l’animatrice de Fox News, Shannon Bream dans un clip partagé sur son Instagram le 18 décembre. « Nous pensons qu’il y a une immunité dans la communauté, mais il y a de la désolation dans l’isolement, et je veux donner de l’espoir aux gens. »

Cameron a partagé des vidéos Instagram de sa précédente manifestation montrant une grande foule de gens chantant debout côte à côte. Peu de gens portent des masques dans les vidéos.

Les deux événements sont survenus alors que la Californie subit une poussée de COVID-19. Mardi, l’État a enregistré 1,9 million de cas et 22 000 décès, avec de nouveaux records apparemment établis quotidiennement.

«Je suppose qu’ils se disent activistes ou manifestants chantant des chants de Noël pendant quelques heures», a déclaré le capitaine Eric Buschow, un porte-parole du bureau du shérif du comté de Ventura.

Il a dit qu’à un moment donné, les adjoints du shérif ont brièvement répondu à un rapport selon lequel un contre-manifestant avait été battu, mais ont déterminé qu’aucune batterie n’avait eu lieu.

Les contre-manifestants ont accusé Cameron d’avoir organisé un événement « super-épandeur », qui, selon Buschow, a duré de 17 h à 19 h

« Et c’était tout », a déclaré Buschow. « Pas d’arrestations. Pas de citations. »

Le centre commercial Oaks a publié une déclaration sur les réseaux sociaux avant l’événement de mardi disant: «Nous ne tolérons pas cette manifestation pacifique irresponsable – mais protégée par la Constitution – prévue.

« Nous partageons votre inquiétude et avons informé le bureau du shérif », indique le communiqué. « De plus, nous avons contacté le planificateur d’événements pour lui demander de ne pas utiliser The Oaks comme lieu. »

L’événement s’est produit quelques jours après qu’une vingtaine de manifestants sans masque ont tenté de pénétrer dans un marché de producteurs de choux près du centre commercial, a déclaré le capitaine Dean Worthy du bureau du shérif.

Le directeur du magasin avait immédiatement fermé le magasin et avait refusé de laisser le groupe entrer, a déclaré Worthy.

