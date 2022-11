Kirk Cameron partage un message de foi dans un nouveau film sur la “beauté de l’adoption”, parle du redémarrage de “Growing Pains”

Le nouveau film de Kirk Cameron frappe à la maison pour de nombreuses raisons.

“Lifemark” est basé sur l’histoire vraie de David Scott, dont la mère adolescente a envisagé un avortement avant de faire un plan d’adoption pour son fils à naître. Après avoir grandi avec la famille Colton, David a la chance de renouer avec sa mère biologique et de se rencontrer face à face.

Cameron, qui s’est fait connaître en tant que star de “Growing Pains”, est un père adoptif de quatre enfants et a deux enfants biologiques avec sa femme, Chelsea Noble, qui a également été adoptée par ses parents.

“Ce film contient tellement de thèmes qui résonnent en moi en tant que quelqu’un qui aime ma famille”, a déclaré Cameron à Fox News Digital. “C’est un film qui ne pourrait pas être plus beau et parfaitement chronométré parce qu’ici, nous sommes tous simplement étonnés que quelque chose d’aussi monumental se soit produit de notre vivant, le renversement de Roe contre Wade.”

“Et alors que la nation est juste dans un débat houleux sur toute cette question, il arrive un film qui se précipite dans les salles qui célèbre la valeur de la vie dans l’utérus et la beauté de l’adoption.”

Il a ajouté : “L’option d’adoption, je pense, est un endroit tellement beau et plein d’amour, et j’ai moi-même vécu le résultat de ce choix. Comme je l’ai dit, avec nos quatre enfants, ma femme est adoptée, et si ma femme avait pas été adoptés, nous n’aurions probablement pas non plus nos deux enfants naturels.”

Cameron a fait référence à la décision de la Cour suprême de juin d’annuler un droit constitutionnel à l’avortement vieux de plusieurs décennies et de donner à chaque État le pouvoir d’autoriser, de limiter ou d’interdire complètement la pratique.

Kirk et Chelsea ont adopté Jack, Isabella, Anna et Luke avant d’avoir Olivia et James. Cameron s’est souvenu d’un moment où l’une de ses filles, Bella, a eu la chance non seulement de se connecter avec ses parents biologiques, mais aussi de les rencontrer récemment en personne.

“… Rencontrer ma femme, une femme de caractère et de foi, belle à l’intérieur, tout comme elle l’est à l’extérieur, à Hollywood, en Californie ? C’est plutôt une chose rare.” —Kirk Cameron

“Sa mère biologique était enceinte, effrayée, effrayée et ne savait pas quoi faire, on lui a dit qu’en réalité, elle avait juste besoin d’aller se faire avorter”, a-t-il déclaré. “Elle est allée à la clinique, mais a eu une crevaison en chemin, a raté le rendez-vous, a reporté. La deuxième fois, un ami l’a emmenée, et ils ont eu des problèmes de voiture, et elle n’a pas pu le faire. La troisième fois, elle n’avait pas d’argent pour payer quand elle y est allée, alors elle a demandé une aide gouvernementale.

“La quatrième fois, elle a vu un cafard ramper sur le sol et sur son pied et s’est dit : ‘Tu sais quoi, c’est peut-être une sorte de signe que je devrais repenser ça.’ Elle l’a fait et elle a placé Bella en adoption. Nous avons adopté Bella. C’est notre belle et précieuse fille qui est maintenant hôtesse de l’air d’American Airlines.

Cameron a fièrement déclaré que sa fille « chante » et est un « bel être humain ». Il a ajouté : “Elle a eu la chance d’entendre toute cette histoire quand elle a passé le week-end de la fête des mères avec sa mère biologique. Juste cette dernière fête des mères, Chelsea lui a donné sa bénédiction pour tout ça.

“La boucle est en quelque sorte bouclée et les pièces du puzzle s’assemblent pour créer cette belle image de l’amour de Dieu et de sa providence. Et il travaille toutes choses ensemble pour le bien, pour ceux qui l’aiment.”

Il croit “les enfants sont des cadeaux et des trésors du ciel.”

“Je ne peux penser à rien de plus incroyable que de penser que Dieu a orchestré d’une manière ou d’une autre pour cette mère qui avait peur et peur, pour lui faire confiance qu’un bon foyer pourrait être trouvé pour son enfant “, a déclaré Cameron. ” Et pendant que nous étions voulant adopter un bébé, tout cela se réunirait pour former notre famille et ensuite se réunir avec elle. C’est juste époustouflant pour moi. Je pense que c’est incroyable que Dieu rassemble les familles de toutes sortes de façons. Et je suis tellement reconnaissante envers ces femmes qui font le choix affectueux de l’adoption.”

Cameron a décrit “Lifemark” comme un film familial avec plusieurs scénarios pour rendre le film accessible à presque tout le monde.

“La vie, l’amour, la famille, le pardon, la réconciliation et les nouveaux départs sont tous très importants dans ‘Lifemark’, et c’est un film parfait à voir pendant le week-end de Thanksgiving.”

Avec une si grande famille, se réunir pour les vacances n’est plus aussi facile qu’avant, mais reste une grande priorité pour les Cameron.

“Deux de nos enfants sont mariés, donc la table de Thanksgiving va être remplie de monde et, espérons-le, beaucoup de nourriture et beaucoup de plaisir”, a-t-il déclaré. “Nous allons probablement aller rendre visite à l’un de nos enfants… aucun de nos enfants ne vit plus en Californie, mais j’ai des enfants dans le Tennessee, le Texas, le Montana, le Wyoming, le Colorado et le Massachusetts. Ils sont partout dans le monde. endroit. Nous essayons de trouver où nous rencontrer.

Il sait cependant avec certitude que sa femme, Chelsea, sera à ses côtés. Le couple s’est croisé pour la première fois alors qu’elle travaillait sur “Full House” avec sa sœur, Candace Cameron Bure, qui a récemment abordé le contrecoup de ses remarques sur le “mariage traditionnel”.

À l’époque, il jouait le rôle de Mike Seaver dans “Growing Pains”. Chelsea a ensuite rejoint sa sitcom familiale et ils ont célébré 32 ans de bonheur conjugal au cours de l’été, un exploit rare à tous égards, et encore moins à Hollywood.

Lorsqu’on lui a demandé de partager son secret pour un mariage réussi, Cameron a dit: “Vous épousez un ange, comme je l’ai fait.”

Il a précisé: “Nous sommes en fait tous imparfaits et nous sommes en cours de réalisation. Je peux vous le dire à la fin de la journée. Je suis très reconnaissant et je me rends compte que je serais idiot de perdre ce que j’ai dans ma femme, qui aime nos enfants, qui s’est engagée envers moi et qui veut faire ce qui est bien et ce qui est juste par-dessus tout. Elle aime Dieu, et c’est finalement ce qui motive sa gratitude et son pardon quand je ne suis pas le mari que je devrait être.

“Nous aimons toujours être ensemble, et maintenant que les enfants sont sortis de la maison … C’est génial. J’ai retrouvé ma petite amie après 25 ans. J’espère que nous pourrons faire un beaucoup de voyages. Et, vous savez, nous avons de nouveau la maison pour nous seuls.

Alors que “Lifemark” commence à diffuser le 22 novembre et que Kirk continue de travailler avec sa femme en tant que fondateurs de Camp Firefly, une retraite tous frais payés pour les enfants en phase terminale et leurs familles, Cameron a réfléchi à l’idée de revenir à son multi-caméra racines des années 90.

“Suis-je prêt pour un redémarrage de” Growing Pains “? Je pense que oui. Je veux être, absolument oui”, a-t-il déclaré. “Growing Pains” a commencé à être diffusé en 1985 et s’est terminé en 1992 après sa septième saison. L’émission mettait en vedette Alan Thicke, Jeremy Miller, Joanna Kerns, Tracey Gold et Leonardo DiCaprio. “Nous devons rassembler la bonne équipe.”

“J’ai rencontré Chelsea dans” Growing Pains “et c’est donc là que je pense. Elle était la petite amie de Mike Seaver dans la série, alors j’aime dire aux gens que j’ai volé la petite amie de Mike et que je l’ai épousée. Ça doit être la chose Je suis très reconnaissant de “Growing Pains”.

“Bien sûr, ça a lancé une carrière… mais rencontrer ma femme, une femme de caractère et de foi, belle à l’intérieur, tout comme elle l’est à l’extérieur, à Hollywood, en Californie ? C’est une chose rare. Pas exactement où vous pensez que vous iriez pour rencontrer des gens de foi et de caractère, mais encore une fois, je pense que Dieu orchestre ces choses.”