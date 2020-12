« Je me prépare à sortir dans 38 minutes, c’est T-38 minutes pour notre protestation pacifique des chants de Noël », a déclaré Cameron dans un post Instagram avant un événement organisé sur le parking du centre commercial The Oaks à Thousand Oaks, Californie. « Nous allons célébrer nos libertés données par Dieu, nos droits protégés par la Constitution en ce moment à Noël pour chanter des chansons de Noël pour se rassembler, nous rassembler et chanter sur la naissance de notre sauveur. »

Le centre commercial Oaks a publié mardi une déclaration sur Twitter: « Nous n’approuvons pas cette manifestation pacifique irresponsable – mais protégée par la Constitution – prévue. Nous partageons votre inquiétude et avons informé le bureau du shérif. De plus, nous avons contacté l’événement planificateur pour leur demander de ne pas utiliser The Oaks comme lieu de rendez-vous. «

Le centre commercial est situé dans le comté de Ventura, une partie de la région de la Californie du Sud, un groupe de comtés soumis à une ordonnance de maintien à la maison mandatée par l’État, déclenchée par une faible capacité de soins intensifs. Les rassemblements sont interdits à l’exception du culte et de l’expression politique. L’État signale plus de 1,9 million de cas et continue d’augmenter, signalant quotidiennement des dizaines de milliers de nouveaux cas.

Cameron, mieux connu pour son rôle de Mike Seaver dans la sitcom ABC de longue date «Growing Pains», a associé ses efforts à Sing it Louder USA.