L’un des metteurs en scène de théâtre les plus éminents de Russie a été licencié, une décision largement considérée comme une tentative de réprimer la liberté artistique dans le pays.

Le directeur, Kirill Serebrennikov, qui a dirigé le Centre Gogol à Moscou, a déclaré mardi dans un post Instagram que les autorités culturelles de la ville lui avaient dit que son contrat ne serait pas renouvelé à l’expiration du 25 février.

«Le Centre Gogol en tant que théâtre et en tant qu’idée continuera à vivre», a écrit Serebrennikov, «parce que le théâtre et la liberté sont plus importants, et donc plus tenaces, que toutes sortes de bureaucrates.

Serebrennikov a été nommé chef du théâtre de Moscou, qui reçoit un financement de la ville, en 2012, et il l’a transformé en l’une des salles de spectacle les plus dynamiques d’Europe. Ses productions contenaient souvent des critiques à peine voilées de la vie sous le président Vladimir V. Poutine, et comportaient parfois de la nudité et des images sexuelles qui allaient à l’encontre de la promotion par le gouvernement russe des valeurs familiales.