Le deuxième sommet entre les présidents russe et chinois en seulement sept mois pourrait s’avérer crucial dans la construction d’un nouvel ordre.

La visite de Vladimir Poutine à Pékin cette semaine marque le deuxième sommet Russie-Chine cette année. Cette fois, le président rend visite à son ami et partenaire stratégique, suite aux accords conclus lors du voyage de Xi Jinping à Moscou en mars. A cette époque, le dirigeant chinois avait invité Poutine à assister au troisième forum de l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI), qui marque son dixième anniversaire.

La présence du dirigeant russe à l’événement est particulièrement remarquable étant donné l’opinion occasionnelle (principalement occidentale) selon laquelle le projet est dans une impasse. Le projet, lancé par Xi en 2013 pour relier les produits chinois aux marchés européens via les routes terrestres transeurasiennes et les routes maritimes du Nord, se trouve en effet confronté à un dilemme.

En érigeant un nouveau « rideau de fer » aux frontières de la Russie et de la Biélorussie, l’Europe occidentale est tombée dans son propre piège, se privant de sources d’énergie à bas prix – principal moteur de son économie depuis les années 1970. Dans le même temps, les pays d’Europe occidentale excluent également la possibilité d’importer des produits chinois bon marché par voie terrestre, la Russie étant le maillon essentiel du projet « One Belt, One Road ».

Parallèlement, les sanctions sur la fourniture de produits de haute technologie à la Chine et le refus d’autoriser les investissements chinois sur leurs marchés mettent également en péril le commerce sino-européen le long de la route maritime du Nord. Dans ces conditions, la BRI recherche de nouveaux points de croissance, dont l’un pourrait être la croissance rapide du commerce russo-chinois et le couplage de l’initiative avec l’Union économique eurasienne (EAEU) dirigée par Moscou.

L’UEEA et le partenariat « la Ceinture et la Route » seraient importants pour la Russie dans le contexte de son « pivot vers l’Est », qui est en grande partie achevé en termes d’exportations et d’importations. La Chine comprend que le commerce avec l’UEE est beaucoup plus fiable que l’interaction avec les pays occidentaux, bien que dans des volumes moindres.

Après avoir atteint près de 200 milliards de dollars l’année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays pourraient dépasser 300 à 350 milliards de dollars à moyen terme. L’infrastructure de transport actuelle a du mal à faire face au flux croissant de marchandises et de nouvelles solutions sont nécessaires. Les dirigeants russes et chinois en discuteront lors du sommet de Pékin. Cela pourrait inclure de nouvelles lignes ferroviaires traversant leur frontière commune et traversant les pays d’Asie centrale, ainsi que des pipelines. Compte tenu de la pleine capacité de Power of Siberia, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que la visite de Poutine finalise des accords sur la construction de Power of Siberia-2, ce qui profitera à la fois à la Russie, qui oriente ses flux de gaz vers l’est, et à la Chine, qui cherche un remplaçant bon marché. pour le charbon sale.

Il est probable que la conversation portera également sur la construction d’une infrastructure financière. Les deux pays développent activement des monnaies numériques nationales qui pourraient remplacer les monnaies fiduciaires modernes pour les règlements d’ici deux à trois ans. Cela éliminera les risques de sanctions à cet égard en supprimant la nécessité de règlements correspondants tout en automatisant considérablement les paiements transfrontaliers.

Dans le même temps, il est crucial de convaincre Pékin de la nécessité d’autoriser les grandes banques russes à entrer dans le système financier chinois : Sberbank, Alfa Bank et Gazprombank ont ​​déjà annoncé leur intention d’ouvrir des succursales, et l’approbation du régulateur aidera pour équilibrer la coopération entre les deux pays, car les banques chinoises travaillent depuis longtemps et de manière fructueuse en Russie.

Bien entendu, il est également essentiel que les dirigeants russes et chinois discutent des questions politiques, tant dans le cadre de la coordination bilatérale que dans le cadre des activités des organisations internationales. L’expansion des BRICS présente à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Les activités de l’Organisation de coopération de Shanghai nécessitent des améliorations attendues depuis longtemps et une transition vers un nouveau niveau d’interaction. Poutine et Xi pourraient également discuter des implications du récent sommet entre la Chine et les États d’Asie centrale, car il est peu probable que l’intention de Pékin d’en faire un format institutionnel permanent plaise à Moscou.

Quoi qu’il en soit, il est temps pour les partenaires de synchroniser leurs politiques et d’esquisser de nouvelles perspectives de coopération. Chaque rencontre entre Poutine et Xi donne une impulsion au développement des liens économiques, scientifiques, technologiques et humanitaires. Sachant que 2024 sera l’année du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre nos pays, cela devrait être particulièrement fort.