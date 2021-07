Le défenseur vétéran de la Juventus Chiellini a donné une autre performance héroïque dans la ligne de fond de l’équipe italienne dimanche soir, avec lui et son collègue défensif Leonardo Bonucci semblant être des objets immobiles pendant une grande partie du match – et étouffant la principale menace de but de l’Angleterre Harry Kane en cours de route dans ce qui était juste la deuxième fois dans la carrière de Kane en Angleterre au cours de laquelle il n’a pas réussi un seul tir au but ou créé une chance pour un coéquipier.

La défense a longtemps été considérée comme une forme d’art dans le football italien – et si cette analogie doit s’avérer vraie, l’héroïsme de Chiellini tout au long du tournoi le placerait aux côtés de Michel-Ange ou de Da Vinci comme maîtres de leur métier.

Mais comme tout véritable artiste, la maîtrise de Chiellini se situe à mi-chemin entre les capacités athlétiques et certains des arts les plus sombres qui peuvent souvent habiter le beau jeu. Et dans le cas de Giorgio Chiellini, cela semble s’étendre aux tentatives de maudire ses rivaux sur le terrain de football.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué que Chiellini criait quelque chose depuis sa position autour de la ligne médiane alors que Saka s’avançait pour prendre son penalty finalement condamné, que le défenseur a depuis semblé confirmer comme une malédiction du football vieille de plusieurs décennies originaire d’Argentine.

« Kiricocho« , comme le dit l’expression, a été popularisé dans les années 1980 par l’entraîneur argentin Carlos Bilardo qui a noté qu’un fan – qui s’appelait Kiricocho – était fréquemment présent sur la touche lorsque des joueurs de son équipe Estudiantes se sont blessés à l’entraînement.

Embrassant son côté superstitieux, Bilardo a envoyé Kiricocho pour regarder les séances d’entraînement de la plupart de ses équipes rivales – et à sa grande surprise, cela a fonctionné car Estudiantes a remporté le titre, ne perdant que contre la seule équipe à laquelle Kiricocho n’a pas été envoyé pour regarder, Boca Juniors.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait utilisé la malédiction d’ESPN, le vétéran a souri avant de dire au journaliste : « Ciao, Cristiano. Je te confirme tout. Kiricocho ! »

CONFIRMADO : DIJO’KIRICOCHO’ ! Chiellini le aseguró a @askomartin que utilizó la famosa maldición identificada con Estudiantes para que Inglaterra erre el último penal. pic.twitter.com/XxR9r8lV95 – ESPN Argentine (@ESPNArgentina) 12 juillet 2021

On ne sait pas où Chiellini a trouvé l’inspiration pour crier le nom de Kiricocho pendant que Saka faisait son ascension (peut-être son coéquipier de la Juve Paulo Dybala?), Mais nous nous attendons à ce qu’il soit content de l’avoir fait.

Et si les fans anglais sont vexés par cette interruption d’un autre monde dans une séance de tirs au but aussi importante, n’oubliez pas que le célèbre médium anglo-israélien Uri Geller a affirmé avoir survolé Wembley dans un hélicoptère et maudit l’Écossais Gary McAllister alors qu’il se préparait à tirer un penalty contre l’Angleterre à l’Euro 96. Il a raté. Hé, vous en gagnez et vous en perdez.

L’exploitation des arts sombres par Chiellini a peut-être été cruciale, mais selon certains fans anglais, il n’aurait pas dû être sur le terrain pour le faire après que le vétéran défenseur a reçu un carton jaune pour une prise de maillot cynique contre Saka alors que l’homme d’Arsenal était maraude dans l’aile droite.

Les fans anglais étaient tellement irrités que certains ont mis en place une pétition en ligne pour rejouer le jeu avec un « arbitre impartial« , avec une introduction citant directement Chiellini en disant qu’il a retiré Saka « comme un esclave« .

Au moment de la rédaction de la pétition (absolument futile) a généré près de 120 000 signatures.