Alors que le compte à rebours pour les Jeux Olympiques 2020 s’accélère, l’honorable ministre d’État (I / C) de la Jeunesse et des Sports, Shri Kiren Rijiju, s’associe aux diffuseurs officiels, Sony Pictures Sports Network, pour soutenir les athlètes indiens avec leur Campagne «Hum Honge Kamyaab». L’honorable ministre d’État (I / C) de la Jeunesse et des Sports, Shri Kiren Rijiju a filmé la campagne au stade Major Dhyan Chand avec Sony Pictures Sports Network (SPSN), le partenaire de diffusion officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour fournir le inspiration du dernier kilomètre pour les athlètes représentant le pays.

Le film avec le thème central de «Hum Honge Kamyaab» mettra en vedette le ministre des Sports encourageant l’ensemble du contingent indien à remporter des distinctions et vise également à s’assurer que le pays est conscient des athlètes qui les représentent. Sony Pictures Sports Network accueille l’un des événements sportifs les plus attendus au monde et s’est lancé dans le véritable compte à rebours pour construire une plus grande identité pour plusieurs athlètes qui font partie du contingent mais qui ne jouissent pas d’une grande familiarité avec le public. Le diffuseur sportif ne néglige aucun effort pour s’assurer que le pays est au courant de ses athlètes qui représenteraient le pays dans quelques mois. Alors que les athlètes se préparent à monter sur la plus grande scène de tous, le radiodiffuseur sportif se joignant à l’honorable ministre d’État (I / C) de la jeunesse et des sports, Shri Kiren Rijiju, lancera un mouvement qui vise à galvaniser et à inspirer le pays à célébrer les héros voyageant à Tokyo et leur souhaitant la meilleure des chances pour leur succès.