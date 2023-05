Kiren Rijiju remplacé en tant que ministre de la Justice, est passé aux sciences de la Terre

Kiren Rijiju a été démis de ses fonctions de ministre du droit de l’Union aujourd’hui et remplacé par Arjun Ram Meghwal dans un geste étonnant juste un an avant les élections nationales.

M. Rijiju, connu pour être l’un des ministres les plus en vue du gouvernement et un dépanneur, a été muté au ministère relativement discret des sciences de la Terre, moins d’un an après avoir été promu au ministère de la Justice avec statut de cabinet.

Arjun Ram Meghwal, ministre d’État chargé des Affaires parlementaires, aura désormais également la charge indépendante du ministère de la Justice. C’est la première fois dans l’histoire récente que le ministre de la Justice ne fait pas partie du cabinet.

M. Rijiju a publié une note pour son ancien ministère, remerciant le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, et tous les juges.

Ce fut un privilège et un honneur de servir en tant que ministre de la loi et de la justice de l’Union sous la direction de l’honorable PM Shri @Narendra Modi ji. Je remercie l’honorable juge en chef de l’Inde DY Chandrachud, tous les juges de la Cour suprême, les juges en chef et les juges des hautes cours, inférieur… pic.twitter.com/CSCT8Pzn1q – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 18 mai 2023

L’Inde a un nouveau ministre de la Justice à un moment critique où le gouvernement et la Cour suprême n’ont souvent pas été d’accord sur la nomination des juges.

Le bref mandat de M. Rijiju a été controversé en raison des fréquents affrontements entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire, et de sa critique ouverte de la Cour suprême sur le système collégial des juges nommant les juges.

En février, un banc de deux juges de la Cour suprême avait exprimé son mécontentement face au retard dans l’autorisation des nominations et des transferts de juges, le qualifiant de problème très grave et mettant en garde contre « des actions administratives et judiciaires qui pourraient ne pas être acceptables ».

M. Rijiju avait balayé l’avertissement, affirmant que le pays serait gouverné conformément à la Constitution et aux souhaits du peuple. « Parfois, des discussions ont lieu dans le pays sur certaines questions et dans une démocratie, tout le monde a le droit d’exprimer son opinion. Mais les personnes qui occupent des postes à responsabilité doivent réfléchir avant de dire quoi que ce soit, que cela profite au pays ou non », avait-il déclaré. lors d’un événement, soulignant que « personne ne peut donner d’avertissement à qui que ce soit ».

La confrontation entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire s’est intensifiée lorsque M. Rijiju a déclaré l’année dernière que le système collégial était « étranger » à la Constitution et n’avait aucun soutien public. « Tout ce qui est étranger à la Constitution simplement à cause de la décision prise par les tribunaux ou certains juges, comment voulez-vous que la décision soit soutenue par le pays », avait-il dit.

Il avait également fait référence à la loi sur la Commission nationale des nominations judiciaires (NJAC) adoptée par le Parlement en 2014, qui accordait un plus grand rôle au gouvernement dans les nominations judiciaires, qui a été abandonnée par la Cour suprême.

Une brève déclaration de la maison du président a annoncé le transfert de M. Rijiju ce matin, citant les conseils du Premier ministre. M. Rijiju a changé sa biographie Twitter peu de temps après.