Kiren Rijiju quitte la réunion de haut niveau pour la préparation des Jeux olympiques de Tokyo

Ministre des sports Kiren Rijiju et président de l’Association olympique indienne Narinder Batra a eu un malentendu qui a finalement conduit Rijiju à quitter une réunion de haut niveau, qui a eu lieu pour passer en revue les préparatifs en cours par l’Inde pour le prochain Jeux olympiques de Tokyo. Les Jeux olympiques devraient avoir lieu à Tokyo du 23 juillet au 8 août. L’Inde est revenue avec seulement deux médailles (une d’argent et une de bronze) des Jeux olympiques de Rio en 2016 et Rijiju a promis un meilleur spectacle aux athlètes indiens cette fois-ci. .

Un certain nombre d’athlètes indiens, y compris de grands navettes comme Saina Nehwal et Kidambi Srikanth, ont eu leurs chances de se qualifier pour les Jeux olympiques en raison de l’annulation de divers tournois en raison de la pandémie de coronavirus et de l’interdiction des vols indiens. Le mois dernier, l’Inde a raté les relais mondiaux, les matchs de la FIH Hockey Pro League entre l’Inde et la Grande-Bretagne ont été reportés tandis que l’Open de Malaisie et l’Open de Singapour ont été annulés.

Cette question particulière a été soulevée lors de la réunion de mardi et selon un rapport publié par La Tribune , un malentendu s’est produit entre Rijiju et Batra lors de la discussion sur le même sujet.

Au cours de la discussion, Rijiju a déclaré que les Fédérations Nationales de Sport devraient ensemble faire pression sur le Comité International Olympique (CIO) car la situation a mis les athlètes indiens dans une position précaire.

Selon le rapport, Rijiju a déclaré: «Les fédérations et l’ISC doivent être bien coordonnées pour que l’IOA reçoive les informations nécessaires.

Sur cette déclaration, Batra a objecté et a dit: «Je suis offensé monsieur. Je suis directement en contact avec toutes les fédérations. «

Rijiju a clarifié sa position et a déclaré que sa peine avait été mal interprétée. Il a dit qu’il ne voulait que le meilleur pour les athlètes indiens. Batra a présenté ses excuses au ministre des Sports pour sa réaction, mais Rijiju aurait quitté la réunion.

Outre Rijiju et Batra, les autres personnes qui ont assisté à la réunion étaient le secrétaire aux sports Ravi Mittal et le directeur de l’ISC Sandip Pradhan, le président de la Fédération indienne d’athlétisme Adille Sumariwalla, le secrétaire adjoint aux sports LS Singh, un représentant du ministère des Affaires extérieures et le tireur Gagan Narang.

