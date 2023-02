Kiren Rijiju partage une vidéo de femmes Naga tissant du tissu à la main

Le ministre de l’Union, Kiren Rijiju, a tweeté une vidéo montrant le processus étape par étape de fabrication de tissu à la main au Nagaland. Dans la vidéo, on peut voir un groupe de femmes Naga assises en cercle et frottant et égrenant méthodiquement des boules de coton. Ils utilisent ensuite les fibres de coton nettoyées et les transforment en fils à l’aide d’un type de fuseau particulier, avant de finalement les tisser sur un métier à longe. « Extrêmement fiers de nos sœurs et frères Naga ! Village fascinant du Nagaland », a écrit Rijiju dans la légende publiée avec la vidéo.

Le tweet du ministre a gagné en popularité sur le site de micro-blogging, suscitant des réactions intéressantes de la part des utilisateurs.

Un utilisateur a écrit : « Extrêmement beau. Nous devons les encourager à poursuivre cela vers le démarrage et aider les populations locales à trouver un emploi. »

Extrêmement belle. Nous devons les encourager à poursuivre dans cette voie vers le démarrage et aider les populations locales à trouver un emploi.— Vikrant Singh (@_vikrantsingh) 29 janvier 2023

Un autre utilisateur a félicité Kiren Rijiju pour avoir partagé l’incroyable vidéo et a souhaité bonne chance au peuple Naga.

Il ne devrait pas y avoir de confusion, d’interprétation erronée ou de moyens d’améliorer ou de changer les communautés indigènes ! Quel merveilleux partage ! La créativité est un processus en chaîne, c’est ce que je ressens en voyant le clip ! Merci et bons voeux ! 👍— Whiplash (@Sanjay89741853) 29 janvier 2023

À l’ère de la mode rapide, il est rafraîchissant de voir le processus élaboré de fabrication de tissu filé à la main. Le tweet de Kiren Rijiju contribuera grandement à promouvoir le tissu filé à la main du Nagaland. Le tissage à la main fait partie de la tradition et de la culture des Nagas.

Les femmes Naga sont expertes dans le tissage de châles sur le métier à longe ou à navette. Pendant l’intersaison agricole, de nombreuses femmes se tournent vers le tissage au métier à longe. Chaque tribu Naga tisse selon les motifs et les motifs qui lui sont vitaux. Fait intéressant, chaque type de châle a sa propre signification et son propre objectif. Ceux-ci signifient généralement la quintessence d’un trait humain, un honneur décerné, une désignation ou une profession, ou un droit reçu.

Ce n’est pas le premier tweet de Kiren Rijiju qui attire l’attention de tout le monde. Le ministre laisse souvent tomber des photos et des vidéos intéressantes sur Twitter. Auparavant, il avait partagé une vidéo illustrant l’initiative d’alphabétisation numérique prenant une tournure habituelle. La vidéo présentait un groupe de singes défilant sur un smartphone. Alors que les singes semblaient accrochés au téléphone, on voit un de leurs amis en arrière-plan essayant de détourner leur attention du gadget.

“Regardez le succès de la sensibilisation à la littératie numérique atteignant un niveau incroyable !”, a écrit le ministre dans la légende.

Le clip a enregistré plus de plusieurs milliers de vues ainsi que diverses réactions d’utilisateurs de Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici