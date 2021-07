Kiren Rijiju, le général Bipin Rawat soutient le contingent indien aux Jeux olympiques de Tokyo

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 prennent de l’ampleur à seulement 20 jours du début de l’un des événements les plus prestigieux au monde, Sony Pictures Sports Network (SPSN), ainsi que de nombreuses sommités de divers domaines, entreprennent une « Initiative Meilleurs Vœux » pour rallier le soutien de la nation au contingent indien.

Le SPSN a collaboré avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des personnalités éminentes et se joignent à la brigade sont Shri Kiren Rijiju, Ministre d’État (I/C) de la Jeunesse et des Sports, le général Bipin Rawat, chef d’état-major de la Défense et Président du Comité des chefs d’état-major et MNP Singh, directeur général et PDG de Sony Pictures Networks India, ainsi que Rana Daggubati, Anupam Kher, Yuvraj Singh, Boman Irani, Farhan Akhtar, Sonakshi Sinha, Johnny Lever, Ali Fazal, Adille Sumariwala, Arshad Warsi, Pullela Gopichand, Vijender Singh, Anjali Bhagwat, Parth Jindal, Harsha Bhogle, Sudha Murthy, Shankar Mahadevan, Anurag Basu et bien d’autres pour catalyser l’élan olympique dans le pays pour cet événement historique.

Le SPSN a mis en place une série de films « Hum Honge Kamyab » à l’antenne et sur leurs plateformes de médias sociaux qui ont été dirigées par ces éminentes personnalités adressant leurs meilleurs vœux au contingent indien pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le « Hum Honge Kamyab » campagne a été conceptualisée et créée en interne par l’équipe du SPSN.

SPSN lancera « India’s Quest for Gold with Kiren Rijiju », une interview spéciale avec le ministère de la Jeunesse et des sports du MoS (I/C). Animé par l’ancre, Ridhima Pathak, l’honorable ministre parle de l’impact de la pandémie, des athlètes se préparant grâce à une formation en ligne au cours de l’année écoulée, du TOPS (Target Olympic Podium Scheme) avec Junior TOPS et du sport indien, de la viabilité d’accueillir les Jeux Olympiques à l’avenir, les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, son moment olympique préféré, le rôle de Sony Pictures Networks dans le soutien du mouvement olympique et bien plus encore.

Kiren Rijiju, ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union : « Je suis très heureuse qu’en tant que diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Sony Pictures Networks India, ait créé une programmation spécialisée pour soutenir et motiver les athlètes indiens. La campagne Hum Honge Kamyab est une merveilleuse initiative pour galvaniser les icônes de tous les horizons à se rallier derrière le contingent indien. Le gouvernement indien a également lancé la campagne #Cheer4India imaginée par l’honorable PM Shri. Narendra Modi, à travers lequel nous menons diverses activités à travers le pays pour faire connaître nos athlètes et obtenir du soutien pour eux. Avec les efforts combinés de toutes les parties prenantes, je suis sûr qu’en tant que nation, nous serons en mesure de créer une atmosphère d’enthousiasme qui dynamisera vraiment nos athlètes pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes à Tokyo.

à partir du 3 juillet 2021 à partir de 18h30 (IST) sur les chaînes SONY SIX et SONY TEN 3

La quête de l’or de l’Inde

Pour célébrer nos héros voyageant à Tokyo, SPSN a produit une série de 7 épisodes intitulée « Les porteurs du flambeau », présentant des histoires connues et inconnues de nos Olympiens. Les épisodes mettront en vedette des athlètes revisitant leur parcours pour assurer leur place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et engloberont toutes les facettes de la vie d’un athlète : depuis leurs premiers jours, leur régime d’entraînement et leur chemin vers la gloire. Les Torchbearers mettront en vedette des athlètes comme Neeraj Chopra, Bhavani Devi, Manu Bhaker, Abhishek Verma, Tejinder Toor et bien d’autres dans un tout pour les téléspectateurs qui pourront bientôt les voir agiter le drapeau de l’Inde aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

à partir du 9 juillet 2021 à partir de 12h30 (IST) sur les chaînes SONY SIX, SONY TEN 1 et SONY TEN 3

Regardez les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du 23 juillet 2021 au 8 août 2021 EN DIRECT sur les chaînes SONY TEN 1, SONY TEN 2, SONY TEN 3, SONY TEN 4 et SONY SIX

