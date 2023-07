Kirby Smart dit que la complaisance est le plus grand défi auquel ses Georgia Bulldogs sont confrontés tout en essayant d’ajouter un troisième championnat national de football consécutif.

Smart et ses Bulldogs n’ont pas non plus d’histoire de leur côté.

Gagner des championnats nationaux consécutifs est déjà assez difficile. Aucun programme de Division I n’a enchaîné trois titres consécutifs de football universitaire depuis le Minnesota en 1934-1936, même si des puissances allant de l’Alabama, l’Oklahoma, Notre Dame et le Nebraska ont eu leurs chances.

So Smart a déclaré mardi lors des Southeastern Conference Media Days que lui et son équipe n’avaient pas parlé avec les Bulldogs de la possibilité de faire quelque chose qui n’avait pas été fait depuis près de 90 ans.

« Nous avons certainement examiné des scénarios à trois tours d’équipes comme les Bulls (de Chicago de la NBA) et différentes équipes sportives qu’ils pourraient réellement connaître », a déclaré Smart. « N’en déplaise à l’équipe du Minnesota 1935, mais je ne sais pas si cela va trouver un écho auprès de mon public. »

Smart a insisté sur le fait qu’il ne se souciait pas de ce qu’il appelait un « trois tours, le deux tours ou le un tour ».

« Je me soucie de la complaisance », a-t-il déclaré. « Si l’accent est mis sur cela et sur les résultats, je pense que le reste prendra soin de lui-même en permettant à nos gars de se concentrer sur le fait d’être les meilleurs possible. »

Smart a eu les mains pleines hors du terrain depuis le départ de TCU en janvier, lorsque la Géorgie est entrée dans l’histoire avec ses premiers titres nationaux consécutifs. L’intersaison du programme a été entachée de problèmes, notamment une série d’infractions de conduite imprudente et d’excès de vitesse.

Le joueur de ligne offensive Devin Willock et le membre du personnel de recrutement Chandler LeCroy ont été tués dans un accident de voiture quelques heures après le défilé et la cérémonie du championnat des Bulldogs. Une femme grièvement blessée dans l’accident a poursuivi la semaine dernière l’association d’athlétisme de Géorgie et l’ancien plaqueur défensif des Bulldogs Jalen Carter pour dommages et intérêts.

Smart a déclaré qu’il était déçu chaque fois qu’il y avait un incident de circulation. Il a noté que la Géorgie avait des antécédents de citations de trafic, mais a défendu ses Bulldogs en disant qu’ils n’en avaient pas plus maintenant que les années précédentes. Les excès de vitesse, en particulier à des vitesses très élevées, ne sont pas sûrs, et Smart a déclaré qu’ils essayaient d’éradiquer cela.

Ralentir les conducteurs âgés de 18 à 20 ans n’est pas facile.

« C’est quand ça m’est arrivé en tant qu’étudiant-athlète », a déclaré Smart. « C’est à ce moment-là que les excès de vitesse se produisent. Ce que nous voulons faire, c’est éliminer cela et le rendre sûr et ne pas avoir de vitesses élevées. »

La Géorgie entre dans cette saison en tant que cible principale de la SEC lors de la dernière année de la ligue avec les divisions Est et Ouest. Les Bulldogs ont mis en déroute LSU en décembre pour leur premier championnat SEC depuis 2017.

« Tout le monde essaie de nous rattraper », a déclaré l’ailier serré senior Brock Bowers.

Brock Bowers est la centrale offensive des Bulldogs Joel Klatt a expliqué pourquoi l’ailier serré All-American était la meilleure star de la Géorgie lors de sa dernière victoire au titre national.

Le centre senior Sedrick Van Pran a en fait entendu parler de cette équipe du Minnesota. Il comprend également que Stetson Bennett est maintenant dans la NFL. Tout comme le secondeur Nolan Smith.

« Ces deux années précédentes n’ont vraiment aucune importance par rapport à ce que nous essayons d’accomplir cette année », a déclaré Van Pran. « Et il y a vraiment juste une compréhension qu’il s’agit d’une toute nouvelle équipe. Les deux dernières années ne sont pas là. Donc, dans notre esprit, ce n’est pas vraiment un triplé. »

Smart a travaillé pour trouver des moyens d’empêcher ses Bulldogs d’être complaisants. Cette intersaison, il a utilisé le programme de rugby des All Blacks de Nouvelle-Zélande, classé n ° 1 de plus que tous les pays réunis depuis le début du classement mondial en 2003, comme exemple de maintien de l’excellence.

« L’un de leurs grands mantras est » Mieux ne se repose jamais « », a déclaré Smart. « Nous le croyons. Ce sont des mots forts maintenant quand on y pense. Réfléchissez-y profondément. ‘Mieux vaut ne jamais se reposer.’ Nos enfants le comprennent. Nos enfants l’ont appris. »

Smart a déclaré que la Géorgie ne serait pas contrôlée par des « récits extérieurs » ou ne parlerait pas de qui commence au quart-arrière, bien que Carson Beck ait été le remplaçant de Bennett l’année dernière. Les Bulldogs ont de retour six partants en attaque, menés par Bowers et Van Pran, et huit de retour en défense.

Cette infraction aura un nouveau coordonnateur dans Mike Bobo après le départ de Todd Monken pour la NFL et les Ravens de Baltimore en février. La Géorgie a récolté en moyenne 41,1 points par match la saison dernière et a établi des records scolaires en totalisant en moyenne 501,1 verges en attaque et 7,17 verges par match.

C’était alors. C’est maintenant. Et Smart a déclaré que ces Bulldogs devaient se définir.

« Nous ne savons pas où cela mène », a-t-il déclaré.

Ne vous méprenez pas: l’objectif final est un voyage à Atlanta le 2 décembre et une troisième apparition consécutive dans le match de championnat de la SEC.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football collégial Bouledogues de Géorgie

Tendance FOOTBALL COLLEGE