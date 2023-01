Kirby Smart de Géorgie a un plan pour garder les Bulldogs au sommet

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

LOS ANGELES – La question qui planait sur la Géorgie toute la saison était de savoir si les Bulldogs pourraient répéter en tant que champions nationaux. C’est l’une des tâches les plus difficiles dans n’importe quel sport. Et si les Bulldogs accomplissaient un exploit aussi difficile lundi soir, ils ne deviendraient que la septième équipe à se répéter en tant que champions nationaux absolus depuis le début du sondage AP en 1936.

La dernière équipe à le faire était l’Alabama en 2011 et 2012, et Kirby Smart y a joué un rôle majeur en tant que coordinateur défensif de Nick Saban.

Chaque saison, il y a un récit écrasant autour d’équipes comme l’Alabama et la Géorgie “rechargeant” leurs listes respectives. Dimanche matin, la veille du jour où les Bulldogs affrontent l’outsider TCU lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire au SoFi Stadium, Smart a expliqué comment le simple fait d’être en ce moment sur cette scène aide son équipe à maintenir l’excellence même après avoir perdu 15 joueurs historiques contre le NFL l’année dernière.

Vous voyez, l’équipe de scouts et les joueurs de la deuxième équipe qui n’ont pas joué le match de championnat de l’année dernière contre le Crimson Tide ont toujours leurs représentants et ont transformé leur expérience et leur préparation en emplois de départ un an plus tard. Ce scénario de “rechargement” ne fait pas seulement référence aux nouveaux prospects cinq étoiles ; il s’agit également de tirer parti du talent que vous avez déjà et de l’aider à s’épanouir.

“Je pense vraiment qu’une grande partie de la raison pour laquelle nous avons pu transférer notre alignement de l’année dernière à cette année était les entraînements et la préparation que nous avions à cette période de l’année”, a déclaré Smart. “Alors que nous terminions l’année dernière, nous obtenions un travail de très haute qualité sur environ, je dirais sept ou huit enfants qui commençaient pour nous.

“Donc, les gars qui jouent maintenant qui étaient les 2 l’année dernière, dans certains cas les 3, ils ont eu beaucoup de travail.”

Smart est allé un peu plus loin en disant qu’à l’ère des portails de transfert, la façon dont il fait en sorte que les gars restent est de vendre cet exemple de développement.

“Nous allons montrer à Jordan Davis, de sa première et de sa deuxième année, travailler dans l’équipe de scouts et dire:” Hé, regarde où était ce gars et regarde ce qu’il est devenu en le faisant de cette façon “”, a déclaré Smart à propos de son ancien plaqueur défensif qui a été pris 13e au total lors du repêchage de l’an dernier par les Eagles de Philadelphie.

“Et vendre cela dans votre programme devient un argument de vente pour eux de rester et de vraiment se développer et grandir dans l’organisation.”

Smart est l’entraîneur-chef de Georgia depuis décembre 2015 et a eu des années pour construire le programme et la culture à son image. Sonny Dykes n’en est pas encore à ce stade à TCU, bien qu’il ait miraculeusement tourné autour des Horned Frogs et les ait menés au CFP et au match pour le titre lors de sa première saison à Fort Worth.

Bien qu’il se prépare à emmener lundi la deuxième plus petite école Power 5 sur la plus grande scène du football universitaire, Dykes sait que son programme a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau auquel siègent la Géorgie et l’Alabama.

“Je dirai ceci: vous regardez autour de l’athlétisme universitaire et regardez le tournoi de basket-ball de la NCAA, et vous voyez des équipes auxquelles vous ne vous attendez pas se retrouver dans le top huit ou le Final Four”, a déclaré Dykes. “C’est quelque chose qui se produit chaque année de nos jours.

“Vous savez, le football universitaire est différent. C’est juste. Il y a beaucoup de jeux qui entrent dans un match. Il y a beaucoup de joueurs. Au lieu de cinq gars et un ou deux gars deviennent vraiment chauds, vous devez avoir un toute l’équipe le fait et s’exécute à un niveau élevé. Je pense donc qu’il est plus difficile de sortir de l’ombre dans le football que dans le basket-ball.”

La Géorgie peut-elle être championne consécutive ?

Habituellement, il faut du temps pour construire une culture, établir des relations avec les joueurs et garder tout le monde investi. Mais pour TCU, tout a cliqué dans le bon sens toute la saison. Maintenant, les Frogs espèrent remporter le premier championnat national du programme depuis 1938.

“Au crédit de nos joueurs, pour une raison quelconque, cela n’a pas pris aussi longtemps que d’habitude”, a déclaré Dykes. “Nos gars avaient faim et ils étaient matures. Ils avaient une puce sur l’épaule. Et ils ont acheté rapidement.

“Maintenant, la chose difficile alors que nous avançons après lundi, c’est où allons-nous à partir d’ici? Et il y a maintenant une norme – et un ensemble d’attentes qui accompagnent ce genre de succès. Et pour moi, c’est la partie excitante. C’est vraiment Je veux dire, tu découvres vraiment à quel point tu es bon.

“C’est une chose d’atteindre le sommet. C’en est une autre de pouvoir y rester.”

C’est ce que l’Alabama est capable de faire depuis si longtemps, et c’est ce que l’équipe de Smart en Géorgie est sur le point d’accomplir. Ohio State et Clemson – des programmes qui ont goûté à la victoire au plus haut niveau à maintes reprises – connaissent également ce sentiment dans une certaine mesure.

Quoi qu’il arrive lundi, Dykes and the Frogs aura toujours ce “tour magique”, comme l’a appelé l’entraîneur. Et à partir de mardi, les deux programmes utiliseront cette expérience pour construire une autre course l’année prochaine.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de “Strong Like a Woman”, publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @ LakenLitman .

