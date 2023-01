Kirby Reed revient dans une nouvelle bande-annonce – Hollywood Life

Kirby Reed a survécu à la colère de Ghostface en Cri 4 Woodsboro Massacre Remake, et maintenant elle se retrouve à nouveau face à face avec le tueur en série dans Crier 6. Une nouvelle bande-annonce publiée le 19 janvier présente le retour épique de Kirby Reed.

La bande-annonce commence avec Tara et Sam essayant de rester en vie alors que Ghostface attaque une bodega. “J’avais ce secret. Il y a une obscurité en moi. Il m’a suivi ici, et il va continuer à venir pour nous », admet Sam.

Tara, Sam, Mindy et Chad croisent Kirby à New York. “Nous partageons une certaine histoire”, déclare Kirby à propos de son lien avec Gale. Kirby avertit le nouvel équipage que “ce n’est pas comme les autres Ghostface”. Le ou les nouveaux tueurs ont un sanctuaire pour Ghostface et les meurtres.

Ghostface ne joue vraiment pas à des jeux cette fois. Il s’en prend à Gale. Juste au moment où Gale pense qu’elle a le dessus, Ghostface l’attaque dans son appartement. “Je suis quelque chose de différent”, menace Ghostface.

“Elle a parcouru un long chemin” Hayden Panettière dit récemment EO à propos de l’endroit où se trouve Kirby maintenant. «Ce qui lui est arrivé a évidemment eu un impact sur sa vie, et cela l’envoie dans une certaine direction, mais elle est toujours le même vieux Kirby au cœur de tout cela. Elle est juste un peu plus âgée, un peu plus sage, mais tout aussi cracheuse et sarcastique, et toutes ces bonnes choses.

Kirby a rejoint la liste des Pousser un cri filles finales après un débat houleux entre les fans. Elle a été poignardée par Charlie Walker, qui était Ghostface aux côtés de Jill Roberts, et laissée pour morte. Bien que Kirby ait l’air d’être fichu, Cri 4 directeur Wes Craven a fait valoir que Kirby n’était pas mort.

Le sort de Kirby a été confirmé en Cri 5. Sur l’ordinateur portable de Richie, on pouvait voir Kirby donner une interview en 2018. Dans le nouveau Pousser un criKirby recule dans la ligne de mire de Ghostface.

Avant la sortie de Cri 5, Pousser un cri vétéran David Arquette espérait voir le personnage de Hayden revenir. “Je pense que c’est une personne et une actrice formidables, et j’adorerais la revoir”, a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Malheureusement, le favori des fans Dewey Riley ne sera pas de retour Cri 6 (sauf s’il y a un flashback ou un fantôme Dewey). Dewey a tragiquement rencontré sa fin aux mains de Ghostface en essayant de sauver Tara Carpenter.

Cri 6 jouera Mélissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Brun de Savoie, Maçon Gooding, Courtney Cox, Champion de Jack, Henri Czerny, Liane libérée, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarraet Tissage de Samara. Neve Campbell ne reviendra pas en tant que Sidney Prescott. Les quatre survivants des derniers meurtres de Woodsboro se sont enfuis à New York, mais Ghostface ne peut tout simplement pas les laisser avoir la paix. Cri 6 sortira en salles le 10 mars 2023.

