Oprah à la rescousse!

De nombreux couples ont été contraints de mettre de côté leurs projets de mariage au milieu de la pandémie de COVID-19, et Gayle KingLa famille de n’était pas différente. La CBS ce matin co-hôte avait organisé un mariage pour sa fille Kirby Bumpus et son partenaire Virgil Miller quand le verrouillage a commencé.

Près d’un an plus tard, Gayle a pu offrir à Kirby le mariage de ses rêves grâce à un peu d’aide de sa meilleure amie, Oprah Winfrey.

La fière maman a révélé le 1er février que Kirby et Virgil se sont mariés dans la maison de 6,85 millions de dollars de sa marraine Oprah à Santa Barbara en décembre 2020. Hé, à quoi servent les fées marraines?

Leurs six invités comprenaient le partenaire de longue date d’Oprah, Stedman Graham, et le frère de Kirby, Will Bumpus Jr., OMS a officié la cérémonie.

Comme l’écrit Gayle Instagram, « Je ne pouvais même pas la serrer dans mes bras le jour de son mariage qui était haaaaard! Pas le mariage que nous avions prévu en 2020 … [But] la journée était magnifique et Kirby aussi! J’appelle cela la perfection. »