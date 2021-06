Kiran More appelle Sushant Singh Rajput « le parfait Dhoni », dit qu’il était extrêmement travailleur | Nouvelles des gens

New Delhi: Avant le premier anniversaire de la mort de feu l’acteur Sushant Singh Rajput le 14 juin, l’ancien président du comité de sélection de la BCC se souvient de l’acteur et de la façon dont il l’a aidé à s’entraîner pour le biopic ‘MS Dhoni: The Untold Story’ dans une interview avec un divertissement portail.

Dans une conversation avec Pinkvilla, il a rappelé que Sushant était un étudiant impeccable et extrêmement travailleur. Il a également rappelé un incident réconfortant lorsque Sushant a finalement réussi le tir de l’hélicoptère du Dhoni après 14 jours d’entraînement.

Il a déclaré: « Je me souviens que nous nous entraînions pour le tir en hélicoptère de Dhoni, et nous avons essayé pendant 14 jours mais il ne comprenait pas. Cependant, le jour où il l’a fait, il était comme un petit bébé et était tellement excité. J’avais présenté lui avec la veste Team India de BCCI, Sushant était tellement passionné par ça et l’avait même porté plusieurs fois. Et avait tweeté une photo de lui portant le maillot aussi. Sushant était un très bon élève et extrêmement travailleur. En fait, le dur le travail qu’il a fait pour MS Dhoni : The Untold Story était incroyable. Il était en effet le parfait Dhoni.

L’année dernière, le 14 juin, l’acteur Sushant Singh Rapjut a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra. Alors que certains pensent qu’il s’agit d’un cas de mort par suicide, d’autres pensent qu’il y a plus dans l’histoire et qu’il pourrait s’agir d’un cas d’incitation au suicide. L’enquête est toujours en cours pour son cas de décès.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans ‘Pavitra Rishta’ aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood.