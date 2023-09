Kiran George ne parvient pas à participer au tableau principal de l’Open de Hong Kong

L’Indien Kiran George, qui a remporté le titre du Masters d’Indonésie le week-end dernier, n’a pas réussi à maintenir son élan car il n’a pas pu participer au tableau principal, s’inclinant mardi lors du tour de qualification du simple messieurs de l’Open de Hong Kong.

George s’est vu montrer la porte par le Malaisien Jun Hao Leong 20-22, 21-14, 14-21 au deuxième tour de qualification. L’Indien avait auparavant battu Yu Jen Chi du Chinese Taipei 21-15, 21-17 lors du premier tour des éliminatoires.

Mithun Manjunath et Ravi se sont également retirés lors des qualifications du simple messieurs. Les deux joueurs ont perdu contre Jason Gunawan de Hong Kong.

Alors que Manjunath a perdu 20-22, 15-21 contre Gunawan au premier tour, Ravi s’est vu montrer la porte 15-21, 14-21 au deuxième tour par le navetteur local.

En simple féminin, Malvika Bansod s’est qualifiée pour le tableau principal après que son adversaire thaïlandaise Pitchamon Opatniputh ait abandonné à mi-chemin en raison d’une blessure alors qu’elle menait 14-21, 10-11.

La paire indienne de double féminin composée de Treesa Jolly et Pullela Gayatri Gopichand est entrée au deuxième tour du tableau principal après avoir battu la combinaison néerlandaise de Debora Jille et Cheryl Seinen 21-15, 16-21, 21-16 au premier tour.

L’autre duo indien de double féminin composé de Tanisha Crasto et Ashwini Ponnappa affrontera Chia Hsin Lee et Chun Hsun Teng du Chinese Taipei au premier tour après s’être qualifiés pour le tableau principal après une victoire 21-16, 21-14 sur leurs compatriotes N Sikki Reddy et Arathi Sara Sunil.

