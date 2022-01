Kiran George étourdit la 3e tête de série Subhankar pour entrer en demi-finale, Malvika continue sa course impressionnante

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

En double mixte, trois paires indiennes – MR Arjun-Treesa Jolly, Balkeshari Yadav-Swetaparna Panda et Mauryan Kathiravan-Kuham Balashri – se sont qualifiées pour les demi-finales.

Mithun Manjunath, non classé, qui avait surpris la septième tête de série June Wei Cheam de Malaisie jeudi, a perdu une bataille acharnée 21-13 14-21 8-21 contre Priyanshu Rajawat en 51 minutes dans un autre quart de finale du simple masculin.

Malvika, qui a atteint la finale du Syed Modi International où elle a perdu contre PV Sindhu avant de battre Saina Nehwal à l’Open d’Inde plus tôt ce mois-ci, a continué d’impressionner en enregistrant une victoire 21-13 16-21 21-17 sur sa compatriote indienne Tanya. Hemanth dans un quart de finale exténuant de 58 minutes.

Le joueur de 21 ans rencontrera le vainqueur du quart de finale entre Ansal Yadav et Tharun Mannepalli.

Kiran, non classé, a remporté une victoire âprement disputée 21-16 10-21 21-19 contre Subhankar, mieux classé, qui était la dernière tête de série restante dans l’épreuve du simple masculin.

