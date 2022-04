Kiran George contre Priyanshu Rajawat et Ashmita Chaliha contre Aakarshi Kashyap pour les meilleures places

Kiran George défiera Priyanshu Rajawat pour la première place du simple masculin, tandis qu’Aakarshi Kashyap affrontera Ashmita Chaliha pour décider du vainqueur du simple féminin lors des sélections nationales du BAI mercredi.

Priyanshu a repoussé un défi fougueux de Ravi 21-17 7-21 21-13 pour rester dans les deux premières positions du groupe de quatre, dont le vainqueur sera choisi pour la Coupe Thomas et les Jeux asiatiques.

Sameer Verma, qui s’était retiré après avoir atteint le top quatre, terminera quatrième, tandis que B Sai Praneeth a signé à la cinquième position après avoir battu Mithun Manjunath 21-17 21-19.

Ashmita et Aakarshi ont également décroché des victoires âprement disputées dans la compétition féminine au stade Indira Gandhi mardi.

Ashmita a prévalu sur Aditi Bhatt 21-10 18-21 21-11, tandis qu’Aakarshi a battu le vainqueur de l’Odisha Open Unnati Hooda 21-19 21-23 21-11 dans un autre match.

La gagnante des essais du simple féminin sera sélectionnée comme deuxième joueuse de l’équipe CWG, tandis que trois places sont disponibles pour les équipes de la Coupe Uber et des Jeux asiatiques.

En double féminin, Treesa Jolly et Gayatri Gopichand, et N Sikki Reddy et Ashwini Ponnappa ont également poursuivi leur bonne course avec des victoires consécutives au stade KD Jadhav Indoor.

Dans la lutte pour les positions 1 à 4, Treesa et Gayatri ont battu Simran Singhi et Ritika Thaker 21-11 21-13 en 29 minutes, tandis que Sikki et Ashwini ont battu Tanisha Crasto et Shruti Mishra 21-10 21-17 en 35 minutes.

L’affrontement entre les deux paires gagnantes mercredi décidera qui ira aux Jeux du Commonwealth, tandis que les deux paires sont assurées de places dans les équipes des Jeux asiatiques et de la Coupe Uber, où trois positions sont à gagner.

En double masculin, Manu Attri et Sumeeth Reddy B ont remporté une victoire 21-12 17-21 22-20 contre Ishaan Bhatnagar et K Sai Pratheek dans un match passionnant, tandis que MR Arjun et Dhruv Kapila ont battu Krishna Prasad G et Vishnuvardhan Goud P 21 -13 21-14 pour devenir les deux meilleures paires lundi.

Quatre matches seront disputés mercredi pour désigner le vainqueur.

Selon le format BAI, les deux meilleures paires masculines seront sélectionnées pour les Jeux asiatiques et la Coupe Thomas.

En double mixte, Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont battu Pratik Ranade et Akshaya Warang 21-15 21-12, tandis que Sumeeth Reddy B et Ashwini Ponnappa se sont débarrassés de K Sai Pratheek et Sikki Reddy N 21-10 21-17 pour devenir les deux premiers. paires.

Sumeeth et Ashwini affronteront Ishaan Bhatnagar et Tanisha, tandis que K Sai Pratheek et Sikki affronteront Pratik Ranade et Akshaya Warang pour décider de la première position mercredi.

Le vainqueur du double mixte sera sélectionné pour la troisième position en CWG.

