Kira revient pour Jacob, part avec Roméo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Jill Chin et Jacob Rapini a eu un rendez-vous incroyable et a commencé à établir une connexion lors de l’épisode du 11 octobre de Baccalauréat au paradis. Après leur retour à la plage, cependant, ils ont été jetés pour une boucle quand Kira Menguistu est revenue après son élimination lors de la dernière cérémonie des roses. Kira a dit qu’elle avait des “affaires inachevées” dont elle voulait s’occuper, et elle a demandé à Jacob de part pour une conversation. Considérant que Jill et Kira étaient déjà dans un triangle amoureux (avec Roméo Alexandre), Jill n’était pas ravie.

Suite Baccalauréat au paradis

Jacob a accepté d’avoir la conversation, cependant. “La raison pour laquelle je suis ici, c’est parce que j’ai été pris au dépourvu lorsque vous avez décidé de ne pas me donner votre rose”, a admis Kira. “J’ai eu quelques jours pour le traiter et, honnêtement, je n’ai pas été en mesure de vous sortir de mon esprit. Je sais que nous ne nous sommes pas vraiment connus depuis très longtemps, mais je sais que ce que je ressentais était réel, même si c’était très nouveau. Je pensais que l’énergie que je recevais de vous était également très réelle, alors je voulais vous faire savoir où j’en suis en ce moment. J’ai encore des sentiments pour toi.

Jacob n’a pas dit grand-chose pendant la conversation, alors que Kira continuait d’exprimer ses sentiments pour lui. Elle est devenue émue en avouant ce qu’elle ressentait. “Ça ne m’arrive pas souvent comme ça”, a-t-elle ajouté. « Tu sais quand tu as l’impression que quelqu’un se sent comme chez toi ? Tu étais en quelque sorte comme chez moi et je pense que c’est pourquoi j’étais vraiment dévastée de ne pas avoir ta rose. Je ne pouvais tout simplement pas quitter Paradise sans essayer de voir s’il y avait une possibilité d’une seconde chance entre nous.

Jill regardait tout cela se dérouler et la conversation a duré plus longtemps qu’elle ne l’avait prévu. Quand elle vit Jacob tenir la main de Kira, elle décida qu’elle en avait assez et quitta la plage pour aller se coucher. Son amie, Bretagne Galvin, s’approcha de Jacob et l’exhorta à réfléchir à ce qu’il faisait. Enfin, Jacob savait qu’il devait laisser tomber Kira facilement.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Goldie Hawn, 76 ans, jumelle avec sa petite-fille Rani en costumes de princesse lors de son 4e anniversaire

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



“J’adore le fait que vous mettiez votre plein absolu là-bas. C’est vraiment chaud », lui a-t-il dit. “Je souhaite toujours que les choses se passent un peu différemment, mais en même temps, je ne pense pas que le lien soit là. Je pense juste que c’est trop forcé. Au moins avec moi, ça n’allait jamais marcher. Jill a vraiment tiré beaucoup de grands traits de moi. Nous avons également eu des conversations approfondies au cours des dernières 24 heures. Je suis désolé et j’apprécie que tu sois revenu ici. Je vous souhaite bonne chance, mais il y a un vrai lien entre moi et Jill et je dois aller la réconforter en ce moment.

Dans un confessionnal, Jacob a expliqué que voir Kira ne faisait que lui faire réaliser davantage ses sentiments pour Jill. Il a couru à l’étage pour assurer à Jill qu’il ne voulait personne d’autre qu’elle. Ils se sont embrassés et ont terminé la soirée en beauté.

Lien connexe Lié: Brittany Galvin: 5 choses à savoir sur le candidat «Bachelor In Paradise»

Pendant ce temps, Kira se promenait sur la plage lorsqu’elle a été approchée par Roméo. Kira a admis qu’elle avait obtenu de la “clarté” dans sa conversation avec Jacob. “Je suis tellement contente d’être revenue ici pour cette conversation parce que j’ai réalisé que cet homme ne me comprend pas et qu’il ne m’accepte pas pour qui je suis”, a expliqué Kira. «J’ai souvent l’impression que je suis trop et que je recherche trop ce que je veux ou que je suis trop amusant, trop dragueur et trop en avant. Beaucoup de gens le prennent mal. »

Roméo a étreint Kira pour la réconforter, et elle a apparemment commencé à changer d’avis sur la personne avec qui elle ressentait ses sentiments. “Tu as toujours été si gentille avec moi et tu m’as tellement accepté et j’apprécie vraiment ça”, a-t-elle déclaré. “Je sais que nous avons eu nos mauvais moments mais honnêtement, je t’apprécie vraiment, vraiment, vraiment.” Roméo s’est ému des aveux de Kira et a admis qu’il aurait probablement dû lui donner sa rose sur Jill lors de la précédente cérémonie des roses.

“J’aurais vraiment aimé que nous ayons donné un vrai essai, honnête envers Dieu”, a ajouté Kira. “J’ai juste l’impression que c’est une affaire inachevée et, je ne sais pas, j’ai l’impression que j’aurais aimé avoir cette deuxième chance de tout recommencer. Je pense que nous ferions un très bon couple. Ils ont fini par s’embrasser et Kira a demandé à Roméo s’il voulait quitter le paradis avec elle. Après une très longue hésitation, il a accepté.

“J’ai toujours pensé à Roméo”, s’est exclamée Kira, alors qu’ils se rassemblaient avant de partir. « Je pensais juste que cette porte était bien fermée. J’ai retrouvé Roméo et il a toujours été bon pour moi. Nous avons bien fait le paradis. Nous avons exploré d’autres connexions et réalisé que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment nous gérer. Ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. Je pensais juste que ça allait être une mauvaise nuit, mais ça s’est avéré être une bonne. Je suis venu ici pour ma fin de conte de fées et j’ai trouvé mon Roméo ! Roméo n’a pas parlé lors du dernier confessionnal du couple, mais ils sont montés dans la voiture et sont partis ensemble.