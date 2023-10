Kiptum établit le record du monde du marathon à Chicago en 2:00:35, battant la marque de Kipchoge

CHICAGO (AP) — Kelvin Kiptum a établi dimanche un record du monde au marathon de Chicago, terminant en 2 heures et 35 secondes, battant l’ancienne marque de son compatriote kenyan Eliud Kipchoge de 34 secondes.

Sifan Hassan, des Pays-Bas, a également profité d’un temps frais et nuageux, considéré comme idéal pour un marathon, pour remporter la course féminine en 2:13:44, soit le deuxième meilleur temps jamais enregistré pour une femme sur une distance de 26,2 milles.

Kiptum a remporté le marathon de Londres au printemps en 2:01:25 et a réduit de près d’une minute le record du monde établi l’année dernière à Berlin par Kipchoge, double champion olympique et marathonien le plus titré de tous les temps.

« Je savais que je venais pour un record du parcours, mais un record du monde – je suis tellement heureux », a déclaré Kiptum. « Je n’avais pas en tête aujourd’hui un record du monde, mais je savais qu’un jour je serais détenteur du record du monde. »

Kipchoge a également franchi la barre des 2 heures en 2019 lors d’une exposition spécialement conçue à Vienne qui ne se qualifie pas pour le record du monde.

Le temps d’Hassan est deuxième derrière le record du monde féminin de 2:11:53 établi le mois dernier à Berlin par l’Ethiopienne Tigist Assefa. Assefa a battu le record du monde féminin de plus de deux minutes.

Plus de 47 000 coureurs ont pris part à l’événement de dimanche.

