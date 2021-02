Le républicain de l’Illinois, Adam Kinzinger, a publié une lettre manuscrite cinglante qu’il a reçue d’un certain nombre de ses proches, le qualifiant de « déception envers Dieu » et une tache sur le nom de leur famille pour avoir soutenu la destitution de Donald Trump.

Kinzinger a déclaré au New York Times qu’il avait reçu la note désobligeante deux jours seulement après avoir appelé Trump à être démis de ses fonctions à la suite des émeutes du Capitole le 6 janvier.

Écrit par 11 membres de sa famille élargie, Kinzinger a été accusé dans la lettre d’être de mèche avec « l’armée des démons (les démocrates et les faux médias) » pour s’être publiquement opposé au président de l’époque et avoir demandé que le 25e amendement soit invoqué contre lui. .

«Oh mon Dieu, quelle déception vous êtes pour moi et pour Dieu! la lettre, datée du 8 janvier, commence. «Nous étions autrefois si fiers de vos réalisations! Au lieu de cela, vous allez à l’encontre de vos principes chrétiens et vous joignez à «l’armée du diable».

«Comment vous appelez-vous chrétien quand vous rejoignez« l’armée du diable »en croyant à l’avortement!» la note continue. «Nous avons pensé que vous étiez suffisamment« intelligent »pour voir comment la gauche en lavait le cerveau à tant de personnes.

La famille de Kinzinger continue ensuite à l’accuser, ainsi que « de nombreux autres membres du GOP », d’avoir été « soumis à un lavage de cerveau » par les démocrates et de « tomber amoureux de leurs idéaux de socialisme ».

Le député républicain Adam Kinzinger a publié une lettre qu’il a reçue des membres de sa famille disant qu’il était une « déception pour Dieu » et une « honte » après avoir voté pour destituer Donald Trump.

Tout en admettant que Trump «n’est pas parfait», ils disent au membre du Congrès, «ni vous ni aucun d’entre nous d’ailleurs!

«Ce n’est pas à nous de juger ou d’être jugés! Mais [Trump] est un chrétien! Si Dieu peut pardonner et utiliser le roi David dans la Bible, il peut faire de même avec le président Trump.

«À quand remonte la dernière fois que vous avez proclamé votre foi Adam? (Oh nous avons oublié votre [sic] maintenant avec «l’armée du diable»). Vous ne nous convaincrez pas du contraire avec vos horribles et grossières accusations du président Trump!

«Adhérer à un parti qui croit en l’avortement et au socialisme est le péché ultime», ont-ils poursuivi.

La famille de Kinzinger continue en disant qu’ils pourraient énumérer encore plus de « griefs » contre lui, mais insistent sur le fait qu’il « ne vaut pas leur temps », avant de continuer à lui faire une page et demie supplémentaires.

En plus d’avoir prétendument perdu leur respect, la famille de Kinzinger a déclaré qu’il avait également perdu le respect d’une cohorte d’animateurs de Fox News et de commentateurs de droite dans le processus.

« Vous devriez être très fier d’avoir perdu le respect de Lou Dobbs, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, Greg Kelly, etc., et surtout dans notre livre, Mark Levin and Rush Limbaugh and us !, » ont-ils écrit .

La famille a poursuivi en disant qu’ils étaient désormais les plus « gênés » d’être liés à Kinzinger, l’appelant une tache sur le nom de leur famille.

«Nous ne vous jugeons pas», a déclaré la famille. «Cette lettre est notre opinion sur vous!

«Oh, au fait, bonne chance dans vos efforts de collecte de fonds. Nous sommes sûrs (nous savons) qu’il y a beaucoup d’autres bons partisans du GOP et des chrétiens qui ressentent la même chose que nous.

Écrit par 11 membres de sa famille élargie, Kinzinger a été accusé par ses proches d’être de mèche avec « l’armée des démons (les démocrates et les faux médias) » pour s’être publiquement opposé au président de l’époque Trump et avoir demandé que le 25e amendement soit invoqué contre lui

La lettre était signée par Karen Otto, la cousine de Kinzinger, et son mari Greg. Neuf autres membres de la famille ont également signé leurs noms, mais ils ont été expurgés par le Times.

Les Ottos ont écrit en post-scriptum qu’il y a « beaucoup plus de membres de la famille [who] ressentons la même chose que nous. Ils n’ont tout simplement pas eu le courage de signer notre lettre ou d’écrire leur propre lettre.

«Pas nous, nous sommes tellement dégoûtés de vous.

En résumé, les Otto ont déclaré qu’ils appelaient maintenant à la démission de Kinzinger de ses fonctions, ajoutant: « J’ai reçu de nombreux appels concernant vos actions et votre comportement flagrant envers [Trump]».

« Le président Trump a fait plus pour le peuple américain en quatre ans que vous, le [indecipherable] et les démocrates l’ont fait depuis des années », conclut la lettre.

Karen Otto a déclaré au Times qu’en plus d’envoyer la lettre à Kinzinger, elle l’avait également envoyée aux républicains de l’Illinois, y compris à d’autres membres de la délégation du Congrès de l’État.

« Je voulais qu’Adam soit évité », a-t-elle déclaré à la sortie de son raisonnement.

Mais Kinzinger, un pilote de la Garde nationale aérienne de 43 ans, n’a pas semblé dérangé par les divagations de son cousin, insistant sur le fait qu’elle et les autres signataires de la note ont subi un « lavage de cerveau » aux mains d’églises conservatrices, qui les ont égarés.

«Je ne leur en veux rien», dit-il, «mais je n’ai aucun désir ou je ressens le besoin de tendre la main et de réparer cela. C’est à 100% pour eux de tendre la main et de réparer, et très honnêtement, je m’en fiche s’ils le font ou non.

Lundi sur Twitter, Kinzinger a exprimé qu’il était « triste » à propos de la lettre, répondant à un message du radiodiffuseur Gretchen Carlson, qui a déclaré que de telles chutes familiales sur la politique étaient courantes aux États-Unis en ce moment, écrivant « La bravoure peut être solitaire ».

«Merci, @GretchenCarlson. Je vais bien, plus triste que quelqu’un soit prêt à choisir un homme plutôt que sa famille. Et triste que cela arrive à tant de gens », a répondu Kinzinger.

Kinzinger n’était que l’un des trois républicains de la Chambre à avoir voté à la fois pour destituer Trump et pour dépouiller Marjorie Taylor Greene (ci-dessus avec Trump), de Géorgie, de ses postes de comité pour avoir colporté des théories du complot bizarres

Kinzinger n’était que l’un des trois républicains de la Chambre à avoir voté à la fois pour destituer Trump et également pour destituer Marjorie Taylor Greene, de Géorgie, de ses postes de comité pour avoir colporté des théories du complot bizarres.

Au début du mois, il a également lancé un nouveau comité d’action politique avec une vidéo de six minutes, insistant sur le fait que le GOP avait « perdu son chemin » et devait être réclamé à Trump et Greene.

«Les républicains doivent dire que ça suffit. Il est temps de débrancher la machine à scandaliser, de rejeter la politique de la personnalité et de mettre de côté les théories du complot et la rage », a-t-il déclaré.

« Le plus grand danger à l’heure actuelle est que nous sommes devenus un parti qui barbote – pas seulement barbote – nous trafiquons de complots et nous trafiquons de mensonges. «

Développant ses convictions au Times, Kinzinger a déclaré que pour réussir à récupérer le GOP, lui et d’autres devaient exposer les tactiques «basées sur la peur» souvent utilisées par le parti pour rallier le soutien.

« Nous avons juste peur », a-t-il déclaré à la sortie. «Nous craignons les démocrates. Craignez l’avenir. Peur de tout. Et cela fonctionne pour un cycle électoral ou deux. Le problème est que cela nuit vraiment à cette démocratie.

Kinzinger a également insisté sur le fait qu’il n’avait pas été découragé par l’échec du Sénat la semaine dernière à condamner Trump pour avoir incité à l’insurrection le 6 janvier.

« Nous avons beaucoup de travail à faire pour restaurer le Parti républicain », a-t-il dit, « et pour inverser la tendance politique de la personnalité ».

Le représentant Adam Kinzinger a lancé un nouveau Super PAC pour reprendre le Parti républicain de l’influence de Donald Trump et Marjorie Taylor Greene au début du mois

Bien que Kinzinger ait attiré les éloges des démocrates au cours des derniers mois, il n’est en aucun cas un progressiste: son site Web de campagne décrit son opposition de longue date à la loi sur les soins abordables, au droit à l’avortement et à l’augmentation des impôts. Il a également remporté son premier siège au Congrès grâce à l’approbation de Sarah Palin.

Cependant, il ne s’est jamais présenté non plus comme un loyaliste de Trump, sa critique de l’ancien président remontant à la campagne électorale de 2016, alors qu’il était un substitut de Jeb Bush.

Pour l’avenir, Kinzinger a déclaré au Times qu’il cherchait à être réélu, pour le moment, et devrait savoir d’ici l’été s’il peut rester républicain à long terme, ou s’il devra changer son affiliation au parti si les alliés de Trump deviennent permanents. majorité dans le GOP.

«Le parti est malade en ce moment», dit-il. « C’est une chose si le parti acceptait des points de vue différents, mais c’est devenu cet énorme test décisif sur tout. C’est donc une possibilité sur la route, mais ce n’est certainement pas mon intention, et je vais me battre comme un diable pour le sauver en premier.