Kinzinger est prêt à appeler ses collègues législateurs du GOP avant le panel du 6 janvier

Le représentant du GOP Ill. Adam Kinzinger dit qu’il appellera les membres du GOP House à témoigner devant le comité du 6 janvier

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a vaguement menacé de retirer Kinzinger des comités

WASHINGTON – Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, a déclaré lundi qu’il était prêt à appeler ses collègues législateurs républicains à témoigner devant le comité restreint chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Kinzinger a également ignoré les questions sur les représailles possibles de la part des dirigeants du GOP de la Chambre après avoir accepté de siéger au panel à l’invitation de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif. Kinzinger est le deuxième républicain de la Chambre à rejoindre le panel à la demande de Pelosi.

« Je veux savoir où mènent les faits, et si cela inclut des membres qui ont joué un rôle dans l’organisation ou qu’ils connaissaient ou qui ont essayé de dissimuler, c’est important » Kinzinger a déclaré aux journalistes à Capitol Hill Lundi.

Pelosi a fait appel à Kinzinger pour le comité restreint dimanche, quelques jours après avoir rejeté deux législateurs du GOP nommés au comité par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif. En réponse, McCarthy a retiré toute sa liste de choix pour le panel, et il semble maintenant être sous la pression de certains républicains pour punir Kinzinger et la représentante Liz Cheney, R-Wyo., qui a également rejoint le comité à la demande de Pelosi.

Kinzinger et Cheney ont ouvertement critiqué les membres de leur parti pour avoir minimisé l’attentat du 6 janvier contre le Capitole. Ce jour-là, une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump a fait une brèche dans le bâtiment et a tenté d’empêcher la certification de l’élection de Joe Biden en 2020 en tant que président. L’attaque a fait cinq morts et fait fuir les législateurs pour leur sécurité.

Cheney et Kinzinger ont été les seuls républicains à avoir voté en faveur de la création du comité en juin.

McCarthy a fustigé la décision de Pelosi de rejeter deux de ses choix pour le panel.

« Cela fait de tout le comité une imposture et le résultat est prédéterminé », a-t-il déclaré lors d’un événement sans rapport à la Maison Blanche lundi.

Il a également fouillé Cheney et Kinzinger, les qualifiant de « républicains de Pelosi ».

Mais le leader de la minorité à la Chambre n’avait pas grand-chose à dire sur la volonté de Kinzinger d’appeler les républicains à témoigner, et il était évasif lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de retirer Kinzinger ou Cheney de leurs missions de comité.

« Nous verrons », a répondu McCarthy lorsqu’on lui a demandé des sanctions possibles pour le couple.

Kinzinger a déclaré que si les républicains de la Chambre tentaient de riposter contre lui ou Cheney « pour avoir fait toute la lumière (de l’attaque du 6 janvier) et dit la vérité, je pense que cela en dit probablement plus sur eux que sur nous ».

Cheney a été démis de ses fonctions de président de la House Republican Conference en mai après avoir critiqué à plusieurs reprises Trump et ses partisans.

McCarthy a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était « choquant » et « sans précédent » pour un législateur d’accepter un poste de comité de la partie adverse.

« Je ne menace personne avec des missions de comité », a-t-il déclaré le 1er juillet. « Ce que je dis, c’est que cela m’a choqué que si une personne est républicaine, elle obtient ses missions de comité de la conférence républicaine. Pour quelqu’un pour accepter des tâches de comité du président Pelosi, c’est sans précédent », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Pelosi a rejeté deux des cinq sélections de McCarthy pour le comité : les représentants Jim Jordan, R-Ohio et Jim Banks, R-Ind. Tous deux étaient opposés à la certification des résultats des élections de 2020 et à la formation du comité restreint.

Les banques ont blâmé Pelosi pour les failles de sécurité qui ont permis aux émeutiers de dépasser le Capitole le 6 janvier.

