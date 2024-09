Kinzinger accuse McCarthy d’avoir ressuscité Trump après le 6 janvier

Dans un nouveau documentaire sur son dernier mandat au Congrès, l’ancien représentant Adam Kinzinger, le républicain de l’Illinois qui a voté pour la destitution du président Trump après l’insurrection du 6 janvier et qui a ensuite siégé au comité bipartisan enquêtant sur l’attaque, affirme qu’un seul homme est responsable du retour au pouvoir de Trump au sein du GOP. Et ce n’est pas Trump.

« Donald Trump était un non-sens. Personne ne s’est même présenté à [Joint Base] « Andrews quand il est parti », raconte Kinzinger dans « The Last Republican », dont la première aura lieu samedi au Festival international du film de Toronto. « Et c’est à ce moment-là que Kevin McCarthy est allé à Mar-a-Lago. Cela a tout changé. »

L’allusion à la rencontre de McCarthy avec l’ancien président en janvier 2021 dans son club privé de Palm Beach, en Floride, n’est qu’une des nombreuses attaques contre l’ancien président de la Chambre des représentants dans le film. Ancien allié et ami de McCarthy, Kinzinger accuse l’ancien membre du Congrès de Bakersfield d’avoir permis à Trump, « tombé en disgrâce », de revenir sur la scène politique. (Il qualifie de « conneries » l’idée selon laquelle la rencontre de Mar-a-Lago n’était qu’une simple coïncidence.)

« Honnêtement », ajoute Kinzinger plus tard dans le film, « je suis moins en colère contre Donald Trump que contre Kevin McCarthy. »

Réalisé par Steve Pink (« Hot Tub Time Machine »), « The Last Republican » lève le voile sur les audiences du comité du 6 janvier et décrit les conséquences que Kinzinger et sa famille ont subies pour avoir défié la faction MAGA du Parti républicain. Parmi ces conséquences, a déclaré Pink dans une interview avant la présentation du documentaire au TIFF, figurent les amitiés avec d’autres législateurs conservateurs, notamment McCarthy, qui a proposé de célébrer le mariage de Kinzinger.

« Adam a fait beaucoup de sacrifices – dans sa carrière politique, dans certains de ses liens familiaux… et ensuite dans son cercle social », a déclaré Pink, faisant référence à une scène dans laquelle McCarthy, lors d’un appel avec des membres républicains de la Chambre, rejette sommairement la question de Kinzinger sur l’atmosphère tendue à l’approche du 6 janvier. « Leur division, évidemment, n’était pas seulement au niveau émotionnel – c’est triste de perdre un ami – mais aussi dans la façon dont leur amitié a pris fin. »

Dans la même interview, Kinzinger a développé sa réprimande à l’égard de McCarthy, qui a quitté le Congrès peu après avoir été évincé de la présidence de la Chambre en octobre 2023. Immédiatement après les événements du 6 janvier, a déclaré Kinzinger, les républicains ont été confrontés à un choix, qu’il a comparé à une impasse dans un film western : « Devons-nous continuer sans Trump, ou devons-nous nous accrocher à Trump ? »

« La seconde où Kevin est allé à Mar-a-Lago – en fait, la seconde où nous avons vu cette photo [of McCarthy with Trump] « Quand il est apparu, il y avait cette compréhension qu’il avait pris sa décision. Kevin a pris sa décision, qui est de ressusciter Donald Trump, parce que Donald Trump avait l’argent et que c’était la seule façon pour Kevin McCarthy de devenir président de la Chambre, parce qu’il n’avait pas le temps de s’attaquer aux éléments MAGA et de pouvoir ensuite rassembler 218 voix pour être président de la Chambre. Il a donc pris la décision facile pour lui, si votre seul objectif est d’obtenir le poste de président de la Chambre. Et donc à ce moment-là, littéralement, vous pouviez sentir l’énergie dans la conférence se transformer en « OK, je suppose que nous allons refaire ça ». Et je pense qu’il est important que les gens voient bien que, dans cette histoire, le méchant est Donald Trump, mais son principal facilitateur est Kevin McCarthy. »

Kinzinger a pris l’adhésion de McCarthy à Trump personnellement, non seulement en raison de leur ancienne proximité, mais parce qu’il l’a interprété comme plaçant l’ambition individuelle au-dessus du bien du pays.

« Il n’y a aucune ligne rouge qu’il ne franchira pas pour lui-même », a-t-il déclaré au Times. « Il est moralement vide. Il a conclu un pacte avec le diable, et comme tout pacte avec le diable, on obtient quelque chose pour un petit peu jusqu’à ce que le diable veuille son dû. Et Kevin a obtenu ce qui lui était dû lorsqu’il a été démis de ses fonctions. Donc, malgré tous ses manquements moraux, il a obtenu huit mois de présidence de la Chambre et le titre de président de la Chambre pour le reste de sa vie. J’espère que ça en valait la peine. Je ne pense pas que ça en valait la peine. »

McCarthy n’a pas pu être joint pour commenter.