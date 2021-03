Joyce reçoit un contrat d’un an demandant un salaire de 1,5 million de dollars dans les ligues majeures et la possibilité de gagner 1 million de dollars en primes de performance pour les apparitions au marbre: 50000 $ chacun pour 200, 250 et 300, 100000 $ pour 350, 150000 $ pour 400 et 200000 $ chacun pour 450, 500 et 550.

Kintzler obtient un contrat d’un an réclamant un salaire de 3 millions de dollars dans les ligues majeures et de 180000 dollars dans les mineurs. Il peut gagner 500 000 $ en bonus de performance pour les jeux: 125 000 $ chacun pour 30, 40, 50 et 60. Il peut également gagner 500 000 $ en bonus de performance pour les jeux terminés: 125 000 $ chacun pour 20, 25, 30 et 35.

