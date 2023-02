Kingsley Ben-Adir se transforme en Bob Marley pour le biopic : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Les Bob Marley le biopic avance ! Kingsley Ben Adir, qui interprète la légende décédée du reggae dans le prochain film Paramount Pictures, a été vu en train de filmer des scènes du projet à Londres le dimanche 29 janvier. Kingsley, 36 ans, s’est transformé en Bob avec les dreadlocks emblématiques du chanteur jamaïcain. Les Peaky Blinders La star était vêtue d’une veste grise, d’un pull vert foncé, d’un bonnet vert vif et d’un jean bleu assorti pour ressembler davantage à Bob.

Reinaldo Marcus Vert réalise le biopic de Bob Marley, qui n’a pas encore de date de sortie. Reinaldo a réalisé le film Roi Richard qui a gagné Will-Smith un Oscar en 2022. Kingsley a été officiellement choisi pour le biopic de Bob Marley en février 2022. L’acteur britannique a déjà joué Malcolm X dans le film nominé aux Oscars 2020 Une nuit à Miamiréalisé par Régina King.

La veuve de Bob Rita Marleyson fils Ziggy Marleyet sa fille Cedella Marley sont tous producteurs sur le biopic, selon Date limite. La publication a rapporté l’année dernière, via des sources, que les dirigeants de Reinaldo et Paramount “ont vu des tests sans fin et ont rencontré des dizaines d’acteurs en lice pour le rôle” de Bob, avant que Kingsley n’obtienne le poste.

Bien sûr, Bob est connu pour être un pionnier du genre reggae. Il a aidé à former le groupe The Wailers qui était responsable d’énormes succès comme “One Love” et “No Woman, No Cry”. En plus de son impact musical, Bob était connu pour sa spiritualité et sa croyance dans le rastafarisme. En 1977, l’artiste emblématique a été diagnostiqué avec un mélanome lentigineux acral. Il est décédé le 11 mai 1981 à seulement 36 ans.

Les fans sont ravis de voir l’histoire de Bob se dérouler sur grand écran. Kingsley est devenu un acteur accompli et sa performance va certainement être épique. Outre le biopic, l’un des prochains projets de Kingsley est la mini-série Marvel Invasion secrèteoù il joue aux côtés Samuel L.Jackson, Olivia Colmanet Emilia Clarke.

