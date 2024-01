Kingsbury devrait passer un entretien pour le poste d’OC des Bears, selon des sources

CHICAGO — L’ancien entraîneur des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury, devrait passer un entretien pour l’ouverture du poste de coordonnateur offensif des Bears de Chicago, ont déclaré jeudi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Kingsbury est le neuvième candidat connu que les Bears ont demandé à interviewer, rejoignant une liste qui comprend Shane Waldron, Greg Olson, Klint Kubiak, Liam Coen, Greg Roman, Thomas Brown, Marcus Brady et Zac Robinson.

Les Bears ont congédié l’ancien coordinateur offensif Luke Getsy et quatre membres du personnel offensif le 10 janvier et ont immédiatement commencé à chercher un remplaçant. Chicago s’est classé deuxième pour la course mais 27e pour l’attaque par la passe en 2023.

Kingsbury, qui a été licencié par les Cardinals après quatre saisons (2019-2022), est revenu dans les rangs universitaires en 2023 en tant qu’analyste offensif principal et entraîneur des quarts pour l’USC. Caleb Williams, l’ancien quart-arrière des Trojans qui s’est déclaré pour le repêchage de la NFL cette semaine, devrait être le premier joueur retenu.

Les Bears sont en possession du premier choix au classement général pour une deuxième année consécutive après avoir envoyé la meilleure sélection de l’année dernière aux Panthers de la Caroline pour le receveur large DJ Moore et quatre choix au repêchage. Les Panthers ont terminé avec le pire bilan de la ligue 2-15, ce qui a assuré le premier choix au classement général pour Chicago. Les Bears seront également repêchés au 9e rang après avoir terminé 7-10.

Williams, 22 ans, a remporté le trophée Heisman en 2022 après avoir lancé pour 4 537 verges et 42 touchés et couru pour 10 touchés. Il a lancé pour 3 633 verges et 30 touchés et s’est précipité pour 11 touchés la saison dernière à l’USC. Il a annoncé lundi sa décision de participer au repêchage de la NFL.

“J’ai encore beaucoup à apprendre et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut”, a écrit Williams sur Instagram. “Quand j’étais enfant, je disais que c’était ce que j’allais faire pour le reste de ma vie, mais je n’ai pas travaillé si dur juste pour en arriver là. Je continuerai mon voyage pour rendre ce petit enfant fier de l’homme. Je le serai pendant de nombreuses années encore. »

Chicago est confrontée à une décision majeure : devrait-elle utiliser le choix n°1 sur Williams ou une autre recrue ou aller de l’avant avec le quart-arrière Justin Fields, qui entame sa quatrième saison ? Le directeur général Ryan Poles a déclaré que les Bears sont en « mode de collecte d’informations » concernant leurs plans pour le choix n°1 au classement général et restent « grands ouverts » dans l’examen de nombreux scénarios.

“Nous avons une situation de repêchage vraiment unique qui va nous permettre de continuer à nous améliorer”, a déclaré Polonais.

La première saison de Kingsbury avec les Cardinals a coïncidé avec l’utilisation par l’organisation du choix n ° 1 du quart-arrière Kyler Murray en 2019. Murray a lancé un record en carrière de 3 971 verges et 26 touchés en 2020, mais sa meilleure saison est survenue au cours de la troisième année sous Kingsbury lorsque les Cardinals ont terminé 11-6 et ont perdu contre l’éventuel champion du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, lors de la ronde des wild-cards.

Kingsbury, 44 ans, a compilé une fiche de 28-37-1 en saison régulière en quatre saisons avec les Cardinals et une fiche de 0-1 en séries éliminatoires.