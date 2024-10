Kings vs Maple Leafs Prédiction, choix et cotes LNH

16 octobre 2024 • 10 h 42 HE

Nous avons quatre matchs sur la liste des paris sur la LNH ce soir, y compris un affrontement inter-conférence entre les Maple Leafs de Toronto et les Kings de Los Angeles.

Les cotes de la LNH suggèrent que ce match devrait être faible et mes prédictions Kings contre Maple Leafs soutiennent le corps défensif avare des Buds pour continuer son jeu solide et garder les rondelles hors du filet de Toronto.

Découvrez pourquoi dans mes choix gratuits de la LNH pour ce match du mercredi 16 octobre.

Prédiction Kings vs Maple Leafs

Mon meilleur pari des Leafs

Total de l’équipe des Kings Moins de 2,5 (+100 chez Sports Interaction)

Mon analyse

Les Maple Leafs de Toronto viennent de remporter une victoire de 4-2 contre Pittsburgh tandis que les Kings de Los Angeles ont quitté Ottawa avec un point dommage, s’inclinant 8-7 en prolongation.

Ce fut un match sauvage qui n’est pas révélateur de la façon dont l’offensive des Kings a joué cette saison. Malgré sept buts marqués à Ottawa, Los Angeles n’a inscrit que quatre buts combinés lors des deux premiers matchs de la saison et a le pire taux de but attendu de la ligue de 1,86 toutes les 60 minutes à 5 contre 5.

C’est particulièrement difficile étant donné que Toronto possède la défense la plus avare de la ligue. Selon Astuce de statistiques naturellesles Leafs accordent 1,82 buts attendus, le plus bas de la ligue, n’accordant que cinq buts en trois matchs. En fait, l’équipe a désormais accordé deux buts ou moins en six matchs consécutifs, depuis le cinquième match contre les Bruins en avril dernier.

Le manque de but contre Toronto est double.

Premièrement, les Leafs ont eu d’excellents gardiens pour commencer l’année. Le partant projeté de ce soir, Anthony Stolarz, a une fiche de 1-1 avec une moyenne de 1,54 et un pourcentage d’arrêts de ,940 sur deux matchs.

Deuxièmement, le jeu devant lui a beaucoup aidé. Toronto est huitième en termes de temps de zone offensive et mène la LNH avec un pourcentage de buts attendus de 66,8 %, remportant près de 67 % de ses minutes à 5 contre 5, selon Natural Stat Trick. Les Buds ont rendu incroyablement difficile à l’opposition d’obtenir des occasions de qualité, n’accordant que 5,44 occasions à haut danger toutes les 60 minutes de jeu à 5 contre 5.

Cette tendance se poursuit ce soir contre LA.

Parlay Kings vs Maple Leafs dans le même match (SGP)

Moins de 7,5 Auston Matthews, but à tout moment Les Leafs marqueront en premier

Pour la première étape de mon parlay dans le même match, nous prendrons l’alternative Under de 7,5 comme pivot de notre meilleur pari (ce marché ne peut pas être utilisé dans un SGP au SIA). Les Leafs devraient être en mesure de garder les Kings hors du tableau offensivement, mais cela pourrait être une soirée où Toronto se régalera, donc prendre les 1,5 buts supplémentaires est un pari plus sûr.

De plus, le total n’a dépassé ce nombre qu’une seule fois lors de leurs 10 dernières rencontres.

Ensuite, j’aime qu’Auston Matthews trouve le fond des filets. Il n’a jamais disputé quatre matchs consécutifs pour ouvrir la saison sans but. Il a touché quelques poteaux et a réussi 15 tirs au but, dont cinq à haut risque.

Pour ma dernière étape, j’emmènerai les Maple Leafs marquer le premier but du match. Toronto a terminé troisième dans la LNH la saison dernière dans ce département, marquant le premier lors de 48 de ses 82 matchs. Je m’attends à ce que les Buds surpassent les Kings dans leur ensemble ce soir, et ils lanceront la rondelle tôt.

Cotes des Kings contre les Maple Leafs

Kings vs Maple Leafs cotes en direct

Cotes d’ouverture des Kings contre les Maple Leafs

Ligne de rondelle : Los Angeles +1,5 (-165) | Toronto -1,5 (+140)

: Los Angeles +1,5 (-165) | Toronto -1,5 (+140) Ligne d’argent : Los Angeles +140 | Toronto-165

: Los Angeles +140 | Toronto-165 Plus/Moins: Plus de 6 (-130) | Moins de 6 ans (+100)

Moneyline des Kings contre les Maple Leafs et analyse Over/Under

Les Maple Leafs sont les grands favoris avec -175, ce qui leur donne une probabilité implicite de 63,64 % de gagner.

Pendant ce temps, pendant que les Kings obtiennent +145 sur la route.

Le total est fixé à 6,0 buts, les Over obtenant -120 et les Under obtenant égalité (+100).

Historiquement, ces clubs se sont affrontés de manière serrée, les Under ayant une fiche de 7-2-1 au cours des 10 dernières rencontres.

Tendance Kings vs Maple Leafs

Les Kings ont atteint le total de moins dans 51 de leurs 88 derniers matchs. Découvrez plus de tendances de paris sur la LNH pour les Kings contre les Maple Leafs.

Informations sur le jeu Kings contre Maple Leafs

Emplacement: Aréna Banque Scotia, Toronto, ON Date: Mercredi 16-10-2024 Mise au jeu : 19 h 30 HE TV: Bally Ouest, Sportsnet

Dernières blessures des Kings contre les Maple Leafs

