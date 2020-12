La quête pour revenir en séries éliminatoires a été un long et lent voyage pour les Sacramento Kings.

L’espoir cette saison est que l’accélération de leur jeu sur le terrain aidera à accélérer le redressement d’une franchise qui n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2006.

Après avoir mené la ligue au chapitre des points rapides en 2018-19 sous l’ancien entraîneur Dave Joerger, les Kings ont glissé au 19e rang la saison dernière lors de la première saison de Luke Waltons à la barre.

Changer cette philosophie était une priorité pour Walton, qui a fait appel à l’ancien entraîneur de la Nouvelle-Orléans Alvin Gentry à son personnel pour aider à accélérer l’offensive. Gentry était un assistant du personnel de Mike DAntonis à Phoenix lorsque les Suns visaient à obtenir des tirs dans les sept premières secondes du chronomètre des tirs et également à Golden State en 2014-15 lorsque les Warriors ont utilisé une attaque rapide pour remporter un titre.

Les équipes que j’ai entraînées, que ce soit l’entraîneur-chef ou l’entraîneur adjoint, nous avons toujours joué vite, a déclaré Walton. J’ai grandi en pensant que c’était une grande partie de la façon dont le jeu devrait être joué. C’est amusant pour les joueurs, c’est amusant pour les fans, vous montez et descendez. Une partie de cela consiste à revenir aux valeurs auxquelles je crois en tant qu’entraîneur et à y mettre beaucoup plus l’accent cette année.

Les Kings ont les pièces pour le faire, menés par le meneur ultra rapide DeAaron Fox, le grand athlète Marvin Bagley III et le garde recrue Tyrese Haliburton.

Avec les types de joueurs que nous avons dans cette équipe, nous savons que nous pouvons faire monter et descendre le ballon sur le sol et que nous pouvons obtenir des tirs précoces si nous le voulons, a déclaré Fox. Offensivement, c’est définitivement un style amusant.

Les Kings espèrent que cela mettra également fin à leur sécheresse en séries éliminatoires de 14 saisons, qui est l’une des plus longues de l’histoire de la NBA établies par la franchise Clippers, qui a raté les séries éliminatoires de 1977 à 1991 alors qu’elle jouait à Buffalo, San Diego et Los Angeles.

BAGLEY BOOST

Peu de choses ont bien marché pour Bagley la saison dernière après une campagne de recrue prometteuse. Le joueur que les Kings ont choisi deuxième, une place devant Luka Doncic, a montré des éclairs en tant que recrue mais n’a jamais démarré la saison dernière à cause de blessures. Il s’est cassé le pouce lors du premier match de la saison et a ensuite subi des entorses au pied, le limitant à 13 matchs toute la saison. Bagley a ensuite été testé positif pour le coronavirus avant le camp d’entraînement. Mais les Kings comptent sur lui pour s’appuyer sur sa campagne de recrue lorsqu’il a récolté en moyenne 14,9 points, 7,6 rebonds, 1,0 aide et 1,0 bloc par match en 2018-2019.

BOULE DE BOUDDY

Les Kings ont donné au garde Buddy Hield une prolongation de quatre ans d’une valeur allant jusqu’à 106 millions de dollars au cours de la dernière saison morte pour le mettre au banc pendant la saison. Le contrat lucratif démarre cette saison et Hield a exprimé une certaine frustration face à son rôle. Sacramento est allé 13-7 après avoir remplacé Hield dans l’alignement par Bogdan Bogdanovic en janvier dernier. Avec Bogdanovic parti, Hield peut retrouver son rôle de départ, mais Walton ne s’est pas encore engagé à cela. Les chiffres de Hields ont un peu chuté la saison dernière avec son tir à 3 points passant de 43% à 39% et sa moyenne de score passant de 20,7 points par match à 19,2.

HEY ROOK

Les Kings étaient ravis lorsque Haliburton a glissé au 12e rang du repêchage, leur permettant de trouver un complément athlétique à Fox dans la zone arrière.

Haliburton a été projeté par beaucoup pour aller dans le top cinq après avoir accumulé en moyenne 15,2 points et 6,5 passes décisives au cours de sa deuxième saison à Iowa State. Il a également tiré mieux que 42% de la gamme de 3 points au cours de sa carrière universitaire. Alors que de nombreux joueurs ont hésité à rejoindre les Kings, Haliburton l’a appelé l’endroit idéal pour lui.

Il y a un jeune noyau qui est prêt à concourir, prêt à être en bonne santé et à être vraiment en mesure de participer aux séries éliminatoires, a déclaré Haliburton.

NOUVEAU RÉGIME

Les Kings ont à nouveau changé de direction, coupant les liens avec Vlade Divac après cinq saisons en tant que directeur général et faisant venir Monte McNair de Houston. McNair est le quatrième directeur général pendant cette sécheresse éliminatoire et Walton est le 10e entraîneur de l’équipe. Les trois plus grandes décisions de McNairs cette intersaison étaient de rédiger Haliburton au premier tour, donnant à Fox une prolongation de 163 millions de dollars pour cinq ans et refusant d’égaler une feuille d’offre d’agent libre restreint de 72 millions de dollars sur quatre ans à Bogdan Bogdanovic, qui est parti pour Atlanta.

