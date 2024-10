Kings aux Maple Leafs, Rittich prêt pour le début de la saison + Copley rappelé

Normalement, marquer sept buts dans un match de la LNH suffit à quitter l’arène avec une victoire et deux points au classement. Malheureusement, cela n’a pas été le cas des Kings lundi, même s’ils ont réussi à s’en sortir avec un point après s’être inclinés 8-7 face aux Sénateurs en prolongation. Après un après-midi divertissant mais déroutant largement défini par des erreurs défensives et des pannes, Los Angeles doit maintenant affronter les Maple Leafs de Toronto, toujours dangereux et hautement qualifiés.

Après seulement quatre matchs de la jeune saison 2024-25, les intrigues matinales sont plutôt nombreuses. D’une part, l’équipe de l’entraîneur Jim Hiller n’a pas encore été battue en temps réglementaire. Il a également été témoin d’une montagne russe de niveaux de performance – d’une équipe défensive à l’arrêt qui facilite la tâche de ses gardiens de but à un groupe qui a besoin d’un engagement plus fort envers sa structure. Peu importe la façon dont vous l’avez coupé, ils ont obtenu quatre points sur six possibles jusqu’à présent – ​​ce qui est au-dessus de la barre des .500 de la LNH que la plupart des équipes recherchent sur la route.

Hiller pourrait envisager trois changements d’alignement pour le match de mercredi à Toronto. Pour commencer, tous les signes indiquent que David Rittich obtiendra son premier départ de la saison. Il détient un pourcentage d’arrêts de ,929 contre les Leafs en sept matchs en carrière, mais ne les a pas affrontés depuis 2021. Le gardien n°2 de l’équipe a vu beaucoup d’action pendant la pré-saison et s’est bien acquitté. Trouver un peu de rythme dans son jeu en début d’année pourrait s’avérer payant à mesure que le calendrier avance dans les mois à venir.

Mercredi soir sera également un gros test pour le jeune noyau défensif de Los Angeles, notamment face à la puissante et dangereuse attaque de Toronto. Ils ont des attaquants talentueux de haut en bas de leur alignement qui mettront sur leurs talons un groupe plutôt inexpérimenté s’ils ne sont pas au top de leur forme.

L’absence de deux vétérans clés sur la ligne bleue ajoutera au défi. Il manque déjà un élément clé chez Drew Doughty, il semble maintenant que Los Angeles sera également sans les services de Joel Edmundson pour au moins à court terme, alors qu’il rentrait chez lui à SoCal mardi après-midi pour des raisons familiales. On s’attendrait à ce qu’au moins un d’Andreas Englund et de Caleb Jones s’habillent – ​​peut-être les deux –, ce dernier faisant ses débuts avec les Kings si Hiller allait dans cette direction. L’histoire suggère qu’Englund pourrait être sollicité, peut-être encouragé par le fait qu’il a marqué son seul but dans la LNH à Toronto à l’Halloween dernier.

Le retour d’Akil Thomas pourrait compléter le trio de changements. Il n’a vu aucune action officielle avec les Kings depuis un essai de 7 matchs à la fin de la saison dernière. L’attaquant de 24 ans a amorcé le camp d’entraînement en tant que centre de quatrième ligne de l’équipe et attend patiemment de pouvoir se joindre à lui.

Akil Thomas : toujours en train d’apprendre, toujours en attente

Statistiquement parlant

— Nous arrivons maintenant à quelque chose d’assez absurde, la situation d’Anze Kopitar. Les observateurs occasionnels se demanderont probablement : « Dans quelle situation, n’a-t-il pas déjà six points en trois matchs ? Oui, c’est vrai. Cependant, nous parlons des chiffres de Toronto. En 12 matchs en carrière disputés dans la capitale du hockey, le futur membre du Temple de la renommée n’a récolté que six passes décisives et affiche un différentiel de moins-9. C’est exact, pas de buts. C’est le dernier bâtiment (hors Utah) où il n’a pas allumé la lampe au moins une fois. Alors que ce soir est considéré comme son avant-dernière chance de le faire, le temps presse.

— Dans l’ensemble, les Kings ont une fiche de 29-39-11-2 sur la route contre les Maple Leafs de tous les temps. Au cours de leurs dix derniers affrontements à Toronto, Los Angeles détient une fiche de 4-5-1 avant le match ce soir. Ils ont également remporté deux de leurs trois derniers affrontements à Toronto, avec une moyenne de 3,00 buts par match.

— LA a obtenu des points lors de chacune de ses trois premières sorties, marquant la deuxième saison consécutive que les Kings ont ouvert une campagne avec une séquence de points sur la route – ils ont obtenu des points lors de chacune de leurs 12 premières compétitions sur route pour commencer 2023-24 (11-0 -1, 23points).

— Alors que ce soir marque les matchs consécutifs de la saison pour Los Angeles, un rapide retour sur la saison dernière montre que les Kings ont obtenu une fiche de 14-7-3 lors de matchs consécutifs en 2023-2024. Plus impressionnant encore, ils affichaient un étonnant 10-1-1 lors des premiers matchs joués.

– Dans un cas rare, Trevor Moore, originaire de Thousand Oaks, pourra jouer contre deux compatriotes californiens, car l’alignement des Leafs comprend Auston Matthews, originaire de San Ramon, et Nicholas Robertson d’Arcadia.

— Dans la foulée du match de lundi à Ottawa, où l’entraîneur adjoint des Kings, DJ Smith, était l’entraîneur du banc principal avant d’arriver à Los Angeles, ce soir marque un autre retour aux sources. Hiller et Smith étaient ensemble à Toronto de 2015 à 2019 en tant qu’entraîneurs adjoints des Leafs.

— Avec son premier but de la saison lundi, Trevor Lewis compte maintenant 99 buts en carrière et est à un peu de devenir le 21e et le quatrième patineur né aux États-Unis, sélectionné lors du repêchage 2006 de la LNH à atteindre la barre des 100 buts. .

Composition projetée des Kings contre les Maple Leafs

La projection suivante sera mise à jour s’il y a des changements clés pendant l’entraînement du matin ou pendant les échauffements d’avant-match.

Laferrière – Kopitar – Kempe

Jeannot – Danault – Moore

Fiala – Byfield – Foegele

Lee-Turcotte-Lewis

Anderson-Clarke

Gavrikov-Burroughs

Englund-Jones

Rittich (démarreur)

Copley

Égratignures probables : (F) Thomas (D) Edmundson, Spence

Mise à jour médicale/liste du LAK :

Darcy Kuemper absent (LBI) au quotidien.

Pheonix Copley a rappelé, sauvegarde ce soir. Joel Edmundson – congé familial, place sur la liste disponible, pas besoin d’IR Kuemper. Attendez-vous à ce qu’Edmundson soit absent demain, Kuemper pourrait être IR au retour de JE en fonction de la réponse à la blessure. – Dennis Bernstein (@DennisTFP) 16 octobre 2024

Développement intéressant dans les warmies du LAK à Toronto :

Jordan Spence n’est pas dans la rotation des parings D. Cela pourrait être une bonne égratignure avec Caleb Jones et Andreas Englund en tant que 3e paire D des Kings. – Dennis Bernstein (@DennisTFP) 16 octobre 2024

Informations clés sur le jeu

La mise au jeu est prévue à 16 h 30, heure du Pacifique, et sera télévisée localement par Bally’s Sports. De plus, un flux radio Kings est disponible sur l’application ESPN LA (qui est le nouveau domicile de la radio Kings cette saison, ils ont quitté la plateforme iHeart).

En savoir plus sur la situation actuelle de la télévision ici.

À travers la glace

Toronto vient de remporter une victoire de 4-2 contre les Penguins samedi. Voici comment ils se sont alignés pour ce concours :

Knies-Matthews-Marner

McMann – Holmberg – Nylander

Pacioretty – Domi – Robertson

Lorentz – Kampf – Reaves

Rielly – Tanev

Ekman Larson – McCabe

Benoît – Timmins

Stolarz

En ce jour dans l’histoire des rois

Même si ce n’est pas vraiment un moment marquant, il est difficile de ne pas penser aux Kings-Leafs et de ne pas se remémorer 1993.

1993 : retour sur les Kings de Los Angeles contre les Maple Leafs de Toronto

Le directeur général des Kings, Rob Blake – « Lee a surpassé les autres joueurs du camp », ainsi que des notes sur Kaliyev et bien plus encore

